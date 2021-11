Romániában már több mint húszezer ember életét követelte a járvány negyedik hulláma

Koronavírus-járvány

Romániában a járvány - július közepén kezdődött - negyedik hulláma máris több mint húszezer ember életét követelte, és ez több mint az első két hullám áldozatainak a száma együtt. 2021.11.21 11:06 MTI

A negyedik hullám súlyosságát jelző adatra Octavian Jurma biostatisztikus hívta fel a figyelmet a Ziare.com portálnak adott nyilatkozatában.



A vasárnap kora délután közölt hivatalos adatok szerint a járvány halálos áldozatainak száma megközelítette az 55 ezret, míg a negyedik hullám elején még jóval 35 ezer alatt volt. Az adatok ugyanakkor jelzik, hogy továbbra is lassul a járvány terjedése Romániában, de a kórházakra még mindig nagy nyomás nehezedik.



A hivatalos adatok szerint immár a negyedik olyan hét zárul, amely során kevesebb új fertőzést diagnosztizáltak, mint a korábbi héten. Míg az október 24-én zárult héten összesen 104 668 új fertőzést jegyeztek, ez a szám mostanra 20 397-re csökkent.



A heti elhalálozások száma két hete kezdett csökkenni. Míg a november 7-én zárult héten 3004 személy halt meg a járvány következtében, a most záruló héten már 1890 halálos áldozatot jegyeztek.



A romániai kórházakban október 25-én kezelték a legtöbb koronavírusos beteget. Számuk akkor megközelítette a 21 ezret, vasárnapra viszont 11 119-re csökkent. A kórházak intenzív terápiás osztályain november negyedikén feküdtek a legtöbben (1902), mostanra ez a szám 1573-ra mérséklődött.



A Digi24 hírtelevízióban megszólaltatott szakértő azonban arra figyelmeztetett, hogy ha nem növekszik az oltási kedv az országban, úgy jöhet a járvány ötödik hulláma, hogy még el sem múlt a negyedik.



A szombat este közölt hivatalos adatok szerint a húszmilliós országban 7,6 millió személy kapta meg valamely koronavírus elleni védőoltásnak legalább az első adagját, 7,15 millió van túl a teljes oltási cikluson, és 1,3 millióan kérték az emlékeztető oltást is. A legalább egy oltást kapott személyek a 12 év fölötti korosztály 44,9 százalékát teszik ki. Az oltakozási kedv azonban megint csökken. A szombat este közölt adatok szerint a korábbi 24 órában alig húszezer beoltatlan személy jelentkezett oltásra.