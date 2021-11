Erőszak

Minden vádpont alól felmentették Kyle Rittenhouse-t

Minden vádpont, köztük a szándékos emberölés vádja alól is felmentették Kyle Rittenhouse-t, aki 2020-ban a Wisconsin állambeli Kenosha városában lezajlott zavargások közepette lelőtt két tüntetőt, aki belehalt sérüléseibe, egy harmadikat pedig megsebesített.



A Kenosha városában zajló per végén, három és fél napon át tartó tanácskozás után az esküdtszék pénteken kora este egyhangúlag úgy döntött, hogy Rittenhouse az ellene felhozott öt vádpont egyikében sem bűnös. Michael Graveley, Kenosha megye kerületi ügyésze pénteki nyilatkozatában kijelentette, hogy tiszteletben tartják az esküdtszék ítéletét, de az önvédelem kérdését továbbra is vitatottnak tartja. "Arra kérünk mindenkit, hogy békésen fogadja el az ítéletet, és ne folyamodjék erőszakhoz!" - tette hozzá Graveley.



A Chicago és Milwaukee között fekvő Kenoshában 2020 augusztusában törtek ki a zavargások, miután két rendőr intézkedés közben lelőtte a 29 éves afroamerikai Jacob Blake-et, aki deréktól lefelé megbénult. A 29 éves férfi ellen letartóztatási parancs volt érvényben egyebek mellett szexuális bántalmazás miatt, kés volt nála és ellenállt az intézkedésnek. Az ügyészség később úgy döntött, hogy nem emelnek vádat a rendőrök ellen.



A rendőri intézkedésről készült felvételek nyilvánosságra hozatala után tüntetéssorozat kezdődött, amelynek során - többek között a Black Lives Matter (BLM, Fekete életek számítanak) mozgalom tagjai - lakóépületeket és boltokat gyújtottak fel. Kijárási tilalmat kellett elrendelni és kivezényelték a Nemzeti Gárda katonáit is.



Az akkor 17 éves Rittenhouse - állítása szerint - tavaly augusztus 25-én azért utazott Kenoshába, hogy megvédje a tüntetők pusztításától a helyieket. A fiatalember AR-15-ös félautomata fegyverével érkezett a helyszínre. Két tüntetőt - a 36 éves Joseph Rosenbaumot és a 26 éves Anthony Hubert - akkor lőtt le, amikor azok le akarták őt fegyverezni. A 27 éves Gaige Grosskreutzot, aki lőfegyverrel közelített felé, megsebesítette. Rittenhouse-t másnap vették őrizetbe, november óta - óvadék ellenében - szabadlábon védekezhetett.



Rittenhouse ügyvédei a tárgyalás során végig önvédelemre hivatkoztak, és ezt a szemtanúk egyike is megerősítette. Az ügyészek viszont azzal vádolták a fiatal férfit, hogy "bajt keresni" utazott Kenoshába, és a gyilkosságokat jogilag nem lehet önvédelemnek tekinteni. Amennyiben bűnösnek találták volna szándékos emberölés bűntettében, életfogytiglani börtönbüntetést kapott volna.



Joe Biden amerikai elnök pénteken közleményt adott ki, amelyben leszögezte: kiáll az esküdtszék döntése mellett. "Az esküdtszéki rendszer működik, és ezt fent is kell tartanunk" - fogalmazott amerikai elnök. Biden 2020-ban - még elnökjelöltként - nyilvánosan is a "fehér felsőbbrendűség" hívének bélyegezte Rittenhouse-t

Az egyik áldozat, Anthony Huber szülei közleményben tudatták, hogy nem értenek egyet a felmentő ítélettel. "A mai ítélet azt jelenti, hogy nem kell felelősségre vonni azt, aki meggyilkolta a fiunkat. Azt az elfogadhatatlan üzenetet közvetíti, hogy felfegyverzett civilek bármelyik városban megjelenhetnek, erőszakra buzdíthatnak, majd az általuk teremtett veszélyt arra használhatják fel, hogy igazolják emberek lelövését az utcán." - fogalmaztak.