Robbanás történt egy romániai fegyverraktárban, halottak

Négy ember meghalt, négy pedig megsebesült Romániában csütörtökön egy fegyvergyári robbanás következtében.



A baleset az ország déli részén, az Olt folyó partján található Babeniben történt. A Valcea megyei katasztrófavédelem szóvivője szerint a detonáció akkor következett be, amikor egy régi taposóaknát próbáltak hatástalanítani. A robbanás nyomán nem keletkezett tűz, a sérültek közül kettőt eszméletlen állapotban szállítottak kórházba.



A román védelmi minisztériummal szerződéses viszonyban álló, NATO-beszállítói minősítéssel is rendelkező, lőszergyártásra, valamint fegyverek és lövedékek hatástalanítására szakosodott babeni-i fegyvergyárban nem először történt ilyen baleset. Két és fél éve egy 22 éves alkalmazott vesztette életét, amikor megpróbált szétszerelni egy tüzérségi lövedéket.

