A nehéz döntések meghozatalára bátorította Romániát a vakcinabeszerzésért felelős uniós biztos

2021.11.18 15:45 MTI

A koronavírus elleni oltási kampány erősítésére és a digitális zöld igazolvány bevezetésével kapcsolatos "nehéz döntések" meghozatalára bátorította Romániát csütörtökön Bukarestben Thierry Breton, az Európai Bizottság belső piacért és a vakcinabeszerzésért is felelős tagja.



A román oltásparancsnokkal és a katasztrófavédelmi államtitkárral közösen tartott sajtóértekezletén Breton hangsúlyozta, hogy az emberiség háborúban áll a vírus ellen, a közeledő újabb fertőzési hullám ellen pedig az EU-nak két védekező eszköze van: az oltás és a zöld igazolvány. Szerinte a nehéz döntéseket most kell meghozni, ehhez pedig politikai bátorságra van szükség.



Németországban, aki nincs beoltva, nem mehet dolgozni, Ausztriában, aki nincs beoltva, annak otthon kell maradnia - sorolta a példákat az uniós biztos. Az immunizálását halogató román állampolgárokról azt mondta: kételkedésük természetes, eleinte mindenki így viszonyult az oltáshoz, de több mint egymilliárd adag vakcina beadása után az EU-ban elegendő tapasztalat halmozódott fel arról, hogy az oltás biztonságos, és hatékony.



Breton szerint a habozás egy évvel ezelőtt érthető volt, de most már nincs vesztegetni való idő, a vacillálóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy az életüket, és hozzátartozóik életét kockáztatják. Hozzátette: az előrejelzések szerint Európában - az EU-n kívüli országokkal együtt - február végéig további félmillió emberéletet fog követelni a koronavírus-járvány.



Az uniós biztos rámutatott: az EU-ban a polgárok 75 százaléka felvette már az oltást, de egyes országokban - és Románia ezek közé tartozik - jelentős a lemaradás, látogatásának pedig az a célja, hogy a támogassa a tagállamokat az oltás és a zöld igazolvány használatában. Hozzátette: a zöld igazolvány hasznosságát bizonyítja, hogy a világon már hetven ország használja.



Raed Arafat román katasztrófavédelmi államtitkár felidézte, hogy tavasszal Románia még az elsők között volt az átoltottság tekintetében, most viszont - a beoltható lakosság 44 százalékára korlátozott átoltottságával - tarthatatlan, azonnali változtatást igénylő helyzetbe került. Arafat hangsúlyozta, hogy a zöld igazolvány a közösséget védi, és minél előbb be kell vezetni, mert emberéleteket ment meg.



Valeriu Gheorghita katonaorvos, a román oltási kampány koordinátora kifejtette: alacsony átoltottsága miatt Románia nincs biztonságban, és az Európai Unió egésze sem lehet biztonságban, amíg egyes tagállamai nincsenek biztonságban. Leszögezte: tudja, hogy az oltás nem népszerű intézkedés, de nem tűrhető el, hogy naponta százával legyenek olyan halálesetek, amelyek megelőzhetőek lettek volna.

Az oltásparancsnok rámutatott: az oltás sem nyújt száz százalékos védettséget egyéni szinten, de bebizonyította hatékonyságát közösségi, közegészségügyi szinten. A zöld igazolványra szerinte azért van szükség, mert járványügyi szűrésként működik: a zöld igazolvánnyal rendelkezőknél ugyanis jelentősen kisebb annak a valószínűsége, hogy bárkit is megfertőzzenek, vagy ők maguk súlyosan megbetegedjenek.



A vakcinabeszerzésért felelős uniós biztost Klaus Iohannis román államfő is fogadta. Thierry Breton az átoltottság tekintetében még Romániánál is rosszabbul álló Bulgáriában folytatja útját.