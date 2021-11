Koronavírus-járvány

Lövöldözésbe torkollott egy maszkviselés miatti vita Ukrajnában

Lövöldözésbe torkollott egy vita a kelet-ukrajnai Harkiv metrójában a helytelen maszkviselés miatt - számoltak be csütörtökön ukrán hírportálok.



Egy volt rendőr egyetemistákkal szólalkozott össze, amiért a fiatalok helytelenül viselték az arcukon a védőmaszkot, azaz nem takarták el teljesen a szájukat és az orrukat is. A vita elfajult, a férfit a diákok szidalmazták, lökdösni kezdték, mire többször a levegőbe lőtt, majd lábon lőtte az egyik egyetemistát. A férfi a hatóságok előtt önvédelemre hivatkozott.



Denisz Smihal miniszterelnök közben felszólította a régiók helyi vezetését, hogy engedjék vissza a távoktatásból az iskolákba a tanulókat. A szerdai kormányülésen kijelentette, hogy a pedagógusok túlnyomó többsége felvette a védőoltást, így nincs ok továbbra is távoktatásban folytatni a tanítást.



A fővárosban, Kijevben - a városvezetés közlése szerint - hétfőtől térhetnek vissza az iskolapadokba a diákok. A kijevi vezetés közleményében hozzátette, hogy a fővárosban tanító pedagógusok több mint 95 százaléka már megkapta a koronavírus elleni oltást.



A parlament illetékes bizottsága támogatta azt a javaslatot, amelynek alapján mentesülnek a felelősségre vonás alól azok, akik hamis Covid-igazolást vettek, de beoltatják magukat, és önként vallomást tesznek. Az ülésen az egészségügyi minisztérium képviselője elmondta, hogy mostanáig mintegy 210 ezer hamis Covid-igazolásról szereztek tudomást a hatóságok.



Ukrajnában csütörtökre 20 591-gyel 3 284 008-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké 752-vel 79 506-ra, az aktív betegeké pedig több mint kétszázzal 500 285-re. Az elmúlt napon 3907 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteget szállítottak kórházba.



A legfrissebb adatok szerint valamely oltás mindkét dózisát eddig 9 257 319-en adatták be maguknak a mintegy 42 millió lakosú Ukrajnában, további 3 297 016-an pedig még csak az első adagot kapták meg. Szerdán 297 832 embert oltottak be az országban.