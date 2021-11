Koronavírus-járvány

Szigorítják az óvintézkedéseket Csehországban

Csehországban szigorítják a koronavírus-járvány elleni óvintézkedéseket, és hétfőtől kezdve bevezetik az úgynevezett bajor modellt, amely a Covid-mentesség igazolására nem ismeri el a teszteket - jelentette be Andrej Babis ügyvezető kormányfő szerdán a közszolgálati hírtelevíziónak nyilatkozva.



Az intézkedést csütörtökön tárgyalja meg a kormány. Babis szerint a miniszterek többsége támogatja ezt az lépést, amelyet szerinte a járványhelyzet rendkívül gyors romlása indokol.



A kormányfő azt mondta: ennek az intézkedésnek az érvényesítése nem teszi szükségessé a szükségállapot kihirdetését. A kormány korábban a bajornál szigorúbb osztrák modell bevezetését mérlegelte, de miután ehhez jogi szakértők egy része szerint a szükségállapot kihirdetésére lenne szükség, lemondtak róla.



"Hétfőtől kezdve a szolgáltatásokban és a tömeges rendezvényeken csakis a teljes oltási igazolást, illetve a betegségen történt átesés igazolását fogadják el" - mondta Babis. A tesztek közül a jövőben csakis a PCR-teszt lesz elfogadható. Aki csak az oltás első dózisát kapta meg, annak a szolgáltatások igénybevételéhez vagy a tömegrendezvényen történő részvételhez még egy PCR-tesztre is szüksége lesz. Az egészségbiztosítók havonta öt PCR-teszt költségeit fogják állni.



Csehországban kedden a laboratóriumi szűrések 22 479 új igazolt fertőzést mutattak ki, ami a koronavírus-járvány tavaly március eleji kitörése óta a legmagasabb szám, és majdnem 50 százalékkal több az egy héttel korábbinál. Növekszik a kórházban kezeltek száma is, de kisebb ütemben. Az utóbbi egy hét alatt a kórházban ápoltak száma mintegy 25 százalékkal, 4425-re emelkedett. A súlyos esetek száma néhány száz. Emelkedik az elhunytak száma is, eddig 31 709 személy halt meg az új típusú koronavírus okozta Covid-19 betegség szövődményeiben, a halálozások száma 50-60 között mozog az utóbbi napokban.



"Úgy néz ki, hogy eddigi intézkedéseink nem elegendőek" - jelentette ki az ügyvezető miniszterelnök. Megerősítette, hogy az egészségügyi tárca a formálódó új kormánykoalíció Covid-szakértőivel is tárgyal.



Csehországban eddig 6,2 millióan kapták meg a vakcina mindkét adagját, 560 ezren pedig már a megerősítő, harmadik adagot is. Mintegy 240-ezren vannak, akik még csak a vakcina első adagját vették fel. A napi oltások száma 45-50 ezer között mozog.