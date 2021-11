Koronavírus-járvány

Merkel: drámai a járványhelyzet Németországban

Drámai a koronavírus-járvány negyedik hulláma alá került Németország helyzete, ezért a lehető leggyorsabban tenni kell az egészségügyi ellátórendszer túlterhelődésének megakadályozásáért - mondta Angela Merkel ügyvezető kancellár szerdán.



Az új típusú koronavírusnak (SARS-CoV-2) "teljesen mindegy", hogy ügyvezető vagy teljes jogkörű szövetségi kormány dolgozik, és terjedésének negyedik hulláma "teljes erővel" csapott le az országra - fogalmazott az ügyvezető kancellár.



Ezért "több mint időszerű", hogy a szövetségi kormány és a tartományi kormányok vezetői ismét összegyűlnek egyeztetni a védekezésről. A csütörtökön tartandó tanácskozás fő üzenetének annak kell lennie, hogy minden lehetséges intézkedést megtesznek a járvány lassításáért - mondta Angela Merkel a városi önkormányzatok szövetségének (Deutscher Städtetag) Erfurtban tartott éves konferenciáján videókapcsolat révén közvetített köszöntőjében.



A legfontosabb az egészségügyi ellátórendszer teljesítőképességének fenntartása, és ezáltal az emberi élet védelme. Ez a követelmény magában foglalja, hogy ne csak a SARS-CoV-2 által okozott betegségben (Covid-19) szenvedők kapják meg a lehető legjobb kezelést, hanem az összes többi beteg is. Az a "keserű igazság" azonban, hogy ez már nem mindenütt biztosítható - tette hozzá.



Angela Merkel kifejtette: ezért a szövetségi kormány és a tartományi kormányok vezetőinek tanácskozásán el kell dönteni, hogy miként kössék az újabb járványlassító korlátozások bevezetését az úgynevezett hospitalizációs gyakorisághoz (a Covid-19 miatt a megelőző hét nap alatt kórházba kerülők százezer lakosra jutó száma, amely a szerdai adatok szerint 4,86, a tavaly december végén feljegyzett csúcsérték pedig 15,5 volt).



Kiemelte, hogy a hospitalizációs gyakoriság mit sem ér, "fogatlan oroszlán", ha nem határozzák meg, hogy milyen érték felett kell elrendelni szigorításokat. Mint mondta, "katasztrófa" lenne, ha akkor lépnének, amikor már kezdenek megtelni az intenzív osztályok.



Hozzátette, hogy a csütörtöki tanácskozáson az oltási kampány következő szakaszáról, a Covid-19 ellen védő vakcinák frissítő adagjának beadásáról is tárgyalni kell. Kiemelte, hogy "nemzeti erőfeszítést" kell tenni a kampány felgyorsításáért, mindazoknak pedig, akik eddig elutasították a vakcinát, át kell gondolniuk döntésüket.



"Még nem késő az oltást választani" - mondta Angela Merkel, hozzátéve, hogy nemcsak magát védi, hanem másokat is, aki beadja a vakcinát, a világjárványból pedig akkor lehet kijutni, ha elég ember oltatja be magát.



A szövetségi kormány szerdai adatai szerint a felnőtt lakosság 78,3 százaléka - 54,3 millió ember -, és a teljes lakosság 67,7 százaléka - 56,3 millió ember - rendelkezik teljes oltással. A frissítő adagot viszont csak a lakosság 5,3 százaléka - 4,4 millió ember - kapta meg.

A Robert Koch közegészségügyi intézet (RKI) szerdai adatai szerint egy nap alatt 52 826 ember szervezetében mutatták ki a vírust, ezzel 5 129 950-re emelkedett a járvány tavaly tavaszi kezdete óta regisztrált fertőződések száma. A Covid-19-cel összefüggésben 294 halálesetet regisztráltak, a járvány áldozatainak száma így 98 274-re emelkedett.



A következő szövetségi kormány megalakítására készülő pártok - a szociáldemokraták (SPD), a Zöldek és a liberálisok (FDP) - egy sor új intézkedésre készülnek. A szövetségi parlamentben (Bundestag) csütörtökön szavaznak a javaslataikról. Ezek alapja, hogy egész ágazatok - például vendéglátás, kiskereskedelem - működését megbénító általános lezárásokat az első három hullámmal ellentétben nem rendelhetnek el a védekezésért felelős tartományi kormányok, az oltatlanok szabadságát viszont nagymértékben korlátozhatják az úgynevezett 2G-szabály révén, amelynek elnevezését két szó, a beoltott és a gyógyult német megfelelőjének (geimpft, genesen) kezdőbetűjéből képezték, és előírja, hogy csakis a védőoltással rendelkezők és a fertőzésen igazoltan átesettek tartózkodhatnak zárt közösségi térben, az oltatlanok pedig friss negatív vírusteszt birtokában sem.