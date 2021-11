Koronavírus-járvány

Csehországban gyorsan terjed a járvány

Csehországban az utóbbi időben ismét gyorsan, a szakértők által nem várt mértékben emelkedik az újonnan igazolt koronavírus-fertőzöttek száma, illetve a kórházban kezelteké.



Hétfőn már 11 514 új igazolt koronavírus-fertőzöttet mutattak ki a laboratóriumi szűrések, 2250-nel többet, mint egy hete. A kórházban kezelt Covid-betegek száma megközelítette a 4300-at, 900-zal meghaladva a múlt hétfői adatot. Súlyos állapotban 635 páciens van - derült ki az egészségügyi tárca által kedden délelőtt nyilvánosságra hozott kimutatásból.



A járvány tavaly március eleji kitörése óta eddig több mint 1,9 millióan fertőződtek meg a 10,7 milliós Csehországban, a Covid szövődményeiben 31 636 ember meghalt. Növekszik a halálos áldozatok száma is, bár kisebb mértékben, mint a téli és a tavaszi hónapokban. Az utóbbi hetek halálozási rekordját a múlt szerdán mutatták ki, amikor 70-en haltak meg a kórban.



Adam Vojtech egészségügyi miniszter szerint a koronavírus-járvány újabb hulláma a legkockázatosabb előrejelzés szerint alakul, ezért a kormány újabb óvintézkedések meghozatalát mérlegeli. Tekintettel a közelgő kormányváltásra, ezeket az intézkedéseket már a formálódó új kormánykoalíció szakembereivel is egyeztetik.



A kórházak, tekintettel a beoltottak, illetve a betegséget átvészelők számának növekedésére, többségükben már nincsenek annyira leterhelve, mint egy éve vagy idén márciusban, amikor tízezer beteget láttak el, s közülük több mint kétezren súlyos állapotban voltak. Mindezek ellenére majdnem egy tucat morvaországi kórház már így is a hadsereg segítségét kérte a problémák leküzdésére, elsősorban az ápolóhiány enyhítésére. A hadsereg eddig mintegy 60 katonát küldött a kórházak megsegítésére.



Csehországban eddig 6,2 millióan kapták meg a vakcina mindkét adagját, 532 ezren pedig már a megerősítő, harmadik adagot is. A vakcina első adagját 233 ezren vették fel. A napi oltások száma 40 ezer körül mozog.