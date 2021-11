A be nem oltottaknak nyomorúságos, nagyon magányos életük lesz - figyelmeztet egy orvos

Az Ausztrál Orvosi Kamara queenslandi vezetője sötét jövőt jósolt azoknak, akik megtagadják a Covid elleni védőoltást, mondván, nemcsak pénzbírságra és csalási vádakra számíthatnak, hanem a társadalom többi részétől is el lesznek választva.



"Az élet nyomorúságos lesz oltás nélkül. Nem fogsz tudni elbújni" - mondta Dr. Chris Perry a héten a Channel 9 ausztrál televíziós csatornának nyilatkozva.



Az orvosi kamara elnöke azoknak a queenslandi lakosoknak a jövőjéről beszélt, akik úgy döntenek, hogy kitérnek az oltási kötelezettség elől. "Őrültnek" nevezte azokat, akik az oltás ellen döntöttek, és azt mondta: "Rengeteg problémával találja szembe magát az, aki megpróbálja kijátszani a rendszert".

"It's going to be very hard to maintain your employment if you're not vaccinated and you won't be able to go anywhere for any entertainment." - Dr. Chris Perry, AMA. He promises that Australians who refuse the jab will have a "very, very lonely life." pic.twitter.com/UZwawpnQaK