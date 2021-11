Tragédia

Meghalt egy moszkvai férfi, miközben megmentett egy metró elé ugró személyt

Egy férfi meghalt egy moszkvai metróállomáson szombaton, miközben láthatóan megpróbált megmenteni egy másik férfit, aki a vonat elé ugrott. Utóbbi túlélte az esetet, de elmenekült a helyszínről, és jelenleg körözi a rendőrség.



A tragédia az orosz főváros északnyugati részén lévő Szkodnyenszkaja állomáson történt. A térfigyelő kamera által rögzített videón látható, amint egy férfi hirtelen a peron pereme felé rohan, és láthatóan megpróbál az érkező vonat elé ugrani.



Ezután egy másik férfi látható, aki ráugrik, és megragadja, hogy megpróbálja meghiúsítani az erőfeszítéseit, mielőtt mindketten a sínekre esnek, közvetlenül a vonat alá. A vonatkezelő "éberségének" köszönhetően az ugró életben maradt. Szerencsétlenül járt megmentője azonban meghalt az incidensben. A túlélő ezután elmenekült a helyszínről.



Az okok, amelyek arra késztették, hogy a vonat elé ugorjon, egyelőre ismeretlenek. Most egy bíróság fogja eldönteni, hogy szándékosan tette-e ezt - közölte a moszkvai közlekedési minisztérium egy Telegram-posztban, hozzátéve, hogy ha szándékos volt, bíróság elé fogják állítani, mivel tette egy másik ember halálát okozta, és "pszichológiai traumát" okozott a vonat üzemeltetőjének.



Az incidens miatt a moszkvai metró is kénytelen volt több órára felfüggeszteni a közlekedést az érintett vonal egy részén. A rendőrség és a moszkvai metró saját biztonsági szolgálatai is keresik a túlélőt.