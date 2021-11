EU

Uniós biztos: Magyarországon egyértelműen diszkriminálják az eltérő szexuális orientációjú embereket

Magyarországon egyértelműen érzékelhető azoknak az embereknek a diszkriminációja, akiknek eltérő a szexuális orientációjuk - jelentette ki az Európai Bizottság jogérvényesülésért felelős biztosa pénteken Budapesten, sajtótájékoztatón.



Didier Reynders azt mondta, meggyőződésük, hogy a magyar szabályozás ellentétes az európai uniós szabadságelvekkel. Törvénymódosítást akarnak látni az ügyben - tette hozzá.



A biztos szerdától péntekig tartózkodott Magyarországon. Látogatásán a bizottság 2021. évi jogállamisági jelentésének megállapításairól folytatott párbeszédet a törvényhozás, a kormány, a bíróságok és a civil szféra képviselőivel.



Didier Reynders közölte, az igazságszolgáltatási rendszer működését, a korrupciót, a média helyzetét, valamint a fékeket és ellensúlyokat vizsgálják. Alapvetően nem változott a bizottság álláspontja a korábbihoz képest - fűzte hozzá.



Szavai szerint különböző parlamenti csoportok, civilek megerősítették az általuk leírt tényeket.



A biztos hangsúlyozta: megnézik, hogyan tudnák javítani a helyzetet. Az igazságszolgáltatási rendszert például lehetne fejleszteni digitális megoldásokkal, erre a koronavírus-járvány alatt kialakultak kapacitások. Pozitívumként említette, hogy a bírók fizetése emelkedik.



Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy fontos az ügyészség és a bíróság függetlensége.



A médiában Didier Reynders szerint válsághelyzet uralkodik, amelynek okát részben a koronavírus-járványban, a pénzügyi nehézségekben jelölte meg. Azt is kijelentette azonban, hogy hiányolják az állami hirdetések átláthatóságát. A reklámok komoly hatással bírnak a médiumok gazdasági helyzetére - jegyezte meg.



Úgy vélekedett: fontos lenne, hogy a médiatanácsban sok párt kapjon képviseletet.



A biztos közölte azt is: aggódnak, amiért számos tagországban újságírókat ér erőszak.



Didier Reynders azt mondta: jelentésük elemzés, nem pedig eszköz arra, hogy szankciókat vezessenek be. Céljuk a nyitott eszmecsere, annak vizsgálata, hogyan lehetne fejleszteni az együttműködést különböző területeken - hangoztatta.



Fontos alapvetésnek nevezte azonban, hogy meg kell védeni az unió fő elveit. Az EU-s jog az elsődleges, az Európai Bíróság döntései kötelező erejűek - nyomatékosította.



Hangsúlyozta: nem céljuk, hogy minden tagállamban ugyanolyan rendszerek alakuljanak ki, hiszen eltérőek a történelmi hagyományok. Bizonyos alapvetéseket azonban biztosítani akarnak, például a bíróság függetlenségét, aminek szükségessége megtalálható az Európai Unióra vonatkozó egyezményekben.



A biztos azt mondta: "mindkét fél" véleményét meghallgatta Magyarországon. Találkozott Varga Judit igazságügyi miniszterrel, de az ellenzék képviselőivel is, például Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölttel és Karácsony Gergely főpolgármesterrel.



Ajánlásokat fogalmaznak majd meg Magyarországnak - közölte Didier Reynders.

Kiemelte: arra biztatják Magyarországot, hogy csatlakozzon az európai ügyészséghez, ez azonban nem kötelező.