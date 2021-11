Emberölés

Alec Baldwint beperelték a halálos lövöldözés miatt

Serge Svetnoy világosító beperelte Alec Baldwin színészt és a Rozsda című film producereit a Halyna Hutchins operatőr halálát okozó forgatás miatt, "általános hanyagsággal" vádolva őket. 2021.11.11 12:38 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A per, amelyet szerdán nyújtottak be a Los Angeles-i Legfelsőbb Bíróságra, az első a sok jogi eljárás közül, amelyek a múlt hónapban az új-mexikói forgatáson, ahol a Rozsda forgatása zajlott, történt. Az ügy több mint 20 vádlottat nevez meg, köztük David Halls rendezőasszisztenst, aki átadta Baldwinnak a fegyvert, és Hannah Gutierrez-Reed fegyverkezelőt, aki a forgatáson a fegyvereket felügyelte.



Baldwin elsütötte a fegyvert, miután Halls állítólag azt mondta neki, hogy az "hideg", azaz nem igazi töltényekkel van megtöltve, és ezzel megölte Hutchinst, Joel Souza, a Rozsda rendezőjét pedig megsebesítette. Svetnoy azt állította, hogy a golyó alig kerülte el őt, és a karjában tartotta Hutchinst, amikor meghalt.



Baldwin és a többi vádlott hanyagsága "súlyos érzelmi fájdalmat" okozott a felperesnek, és örökké kísérteni fogja - áll a keresetben. "Semmi oka nem volt arra, hogy egy éles töltényt helyezzenek el abban a 45-ös Colt revolverben, hogy bárhol is jelen legyen a Rozsda forgatásán, és a revolverben lévő töltény jelenléte halálos veszélyt jelentett mindenkire a közelében" - tette hozzá a kereset.



Svetnoy azzal vádolta a film producereit, hogy pénzt akartak spórolni azzal, hogy nem alkalmaztak "hozzáértő és tapasztalt" fegyvermestereket. A 24 éves Gutierrez-Reed ügyvédje azonban azt állította, hogy valaki "szabotázsakcióként" éles töltényt tett a film forgatásán egy doboz műlövedékbe.



Jason Bowles ügyvéd szerdán megismételte ezt az állítást, mondván: "Meggyőződésünk, hogy ez szabotázs volt, és Hannah-t bemártották. Úgy véljük, hogy a helyszínt is manipulálták, mielőtt a rendőrség megérkezett".



Hozzátette, hogy Gutierrez-Reed kedden találkozott a Santa Fe megyei seriffhivatal nyomozóival, és "teljes körű vallomást" adott.



"Kíváncsian várjuk az FBI vizsgálatát is, és kérjük, hogy teljes körűen vizsgálják ki az összes tényt, beleértve magukat az éles lövedékeket is, hogy hogyan kerültek a dobozba, és ki tette őket oda" - mondta Bowles.



Mary Carmack-Altwies Santa Fe megyei kerületi ügyész szerdán közölte, hogy további éles lövedékeket találtak a Rozsda díszletben. "Még mindig nem tudjuk, hogyan kerültek a forgatásra" - mondta az ABC Newsnak. "És hogy hogyan kerültek oda, azt hiszem, ez lesz az egyik legfontosabb tényező a vádemelési döntés meghozatalakor".



Svetnoy perében, amely meg nem határozott összegű kártérítést és büntető kártérítést követel, részletesen leírja a fegyver megfelelő ellenőrzésének állítólagos elmulasztását, amikor Gutierrez-Reed megtöltötte, átadta Halls-nak, továbbadta Baldwinnak, aki végül elsütötte.