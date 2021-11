Koronavírus-járvány

Izrael könnyített a turistacsoportok beutazásán

Izraelben könnyítést vezetnek be a turistacsoportok számára, negatív koronavírus-teszttel nem szükséges a harmadik oltás a beutazáshoz - jelentette a Jediót Ahronót című izraeli újság hírportálja, a ynet hétfőn.



Vasárnap este telefonos körszavazással a koronavírus ügyeivel foglalkozó izraeli kabinet tagjai enyhítettek a turistacsoportok beutazásának feltételein. Az új irányelv szerint a turistacsoportok tagjai akkor is beléphetnek Izraelbe, ha nem kaptak harmadik oltást, feltéve, hogy naprakész negatív koronavírus-teszteredményeket tudnak felmutatni.



A már keddtől életbe lépő új szabályozás alapján a két oltással beoltott turisták meghatározott feltételek mellett úgy is Izraelbe látogathatnak, ha az oltás időpontja óta több mint hat hónap telt el.



A feltételek szerint ehhez előbb beutazási engedélyt kell kapniuk az idegenforgalmi minisztériumtól, a csoport minden tagját az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) által jóváhagyott vakcinákkal oltották, az egészségügyi minisztérium besorolása szerinti "zöld" és "sárga" országokból kell érkezniük, és a csoportnak végig együtt kell maradnia a fokozottan fertőzésveszélyes helyekre való belépés korlátozásával.



A turistacsoportokban legfeljebb negyven lehetnek, és tartózkodásuk első hét napján minden, izraeli szabályok szerint védtelen, vagyis fél évnél régebben oltott turistának 3 naponta friss PCR-tesztet, vagy naponta friss gyorstesztet kell végeznie.



A tesztek elvégzéséről a csoportvezetőnek szükség szerint be kell számolnia az idegenforgalmi minisztériumnak, és nyilvántartást kell vezetnie a csoport elérhetőségeiről, helyeiről és látogatási idejéről, és ha fertőzöttet találnak, akkor ezt át kell adnia a kontaktkutatóknak.



Izrael november 1-jén nyitotta meg 2020 márciusa óta először repülőterét a beoltott egyéni turisták előtt, és már aznap reggel turisták százai szálltak le a Ben Gurion repülőtéren, Tel-Aviv mellett.



Az utóbbi hetekben Izraelben fokozatosan visszaszorult a járvány negyedik, delta variáns okozta hulláma. Vasárnap 498 új vírushordozó embert azonosítottak mintegy 85 ezer teszt elvégzésével, a pozitív esetek aránya a tesztelésnél 0,63 százalékra csökkent. Szeptember elején még a 8 százalékot is meghaladta ez a mutató.



A súlyos esetek száma 164, közülük 106 beteg van lélegeztetőgépen. A vírus reprodukciós rátája az augusztus eleji 1,36-ról fokozatosan 1 alá csökkent, jelenleg 0,89, vagyis száz új fertőzött átlagosan már csak 89 embernek adja át a vírust.



A járvány megjelenése óta a mintegy 9,4 millió lakosú országban 1 334 432 fertőzöttet regisztrálták a hatóságok. Jelenleg Izraelben 6155 aktív koronavírusos esetet tartanak nyilván, és 226-an vannak közülük kórházban.

Tavaly december vége óta 6 248 565 embert (tizenkét évesnél idősebbeket) oltottak már be legalább egyszer a Pfizer/BioNTech vakcinájával, ez az ország lakosságának 67,19 százaléka.



Augusztusban a védettség növelésére, a delta variáns hullámának megfékezésére újabb, harmadik oltási kampányt indítottak azok számára, akik legalább öt hónappal korábban megkapták az oltás második dózisát. Az oltási kampány nyomán eddig 3 991 207-en vették fel a harmadik adag vakcinát, ami a lakosság 42,92 százalékát jelenti.



Már csak az ország négy települése számít "pirosnak", vagyis jelentősen fertőzöttnek. Szeptember közepén, a járványhullám tetőpontján a helységek többsége "piros" volt. 237 "zöld". vagyis elhanyagolható mértékben fertőzött, 33 "sárga", kicsit, és 6 "narancssárga", közepesen fertőzött település található.



A SARS-CoV-2-vírus okozta betegségben (Covid-19) tavaly február óta 8123-an haltak meg Izraelben.