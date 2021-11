Koronavírus-járvány

Venezuelában a két évnél idősebb gyerekeket is beoltják

Venezuelában elkezdik oltani a koronavírus ellen a két évnél idősebb gyerekeket is - jelentette be Nicolás Maduro államfő vasárnap.



Maduro egy helyi tévének nyilatkozva közölte, hogy az ország lakosságának hetven százalékát már beoltották, megkezdődik a két évnél idősebb gyerekek oltása is.



A tervek szerint november 30-ig nyolcvan százalékra nő a beoltottak száma, az év végéig pedig a lakosság kilencven százaléka átesik az immunizáción.



Az egészségügyi minisztérium összesítése szerint a járvány kezdete óta a közel 25 milliós latin-amerikai országban 412 ezer ember kapta el a koronavírust, és 4955-en haltak bele a fertőzés okozta betegségek szövődményeibe.



Venezuela Oroszországtól, Kínától és Kubától kap oltásokat. Kuba vasárnap több mint 1,6 millió adagot szállított Venezuelának a saját fejlesztésű Abdala nevű oltásból, amely három adag beadása után 92,28 százalékos hatékonyságot mutat.