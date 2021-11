Diplomácia

Orbán: Magyarországnak fontos a Balkán békéje, stabilitása és biztonsága

Magyarországnak fontos a Balkán békéje, stabilitása és biztonsága, amelyben kulcsszerepet játszanak a Boszniai Szerb Köztársaságban élő szerbek - nyilatkozta Orbán Viktor miniszterelnök szombaton, Banja Lukában folytatott tárgyalásai után a sajtónak.



A magyar kormányfő elmondta, szombaton munkalátogatást tett Banja Lukában, a Boszniai Szerb Köztársaság fővárosában, viszonozva az ottani politikai vezető, Milorad Dodik közelmúltban tett budapesti látogatását.



Orbán Viktor kiemelte: a "magyar történelem világossá teszi, hogy ami itt történik, az ránk is hatással van".



A miniszterelnök ugyancsak fontosnak nevezte a térség fejlődésének segítését. "Kiterjesztjük a felelős szomszédsági és gazdasági programunkat a Boszniai Szerb Köztársaság területére is, és támogatni fogjuk a kis- és középvállalkozókat, és ezzel lehetőséget teremtünk a magyar vállalkozók számára is" - jelentette ki a kormányfő.