Koronavírus-járvány

Horvátországban és Szlovéniában is újabb szigorításokat terveznek bevezetni

A drasztikusan növekvő esetszámok miatt Horvátországban és Szlovéniában is újabb szigorításokat terveznek bevezetni a koronavírus-járvány megfékezésére - derült ki a két kormány csütörtöki jelentéséből.



Vili Beros horvát egészségügyi miniszter a kabinet ülését követően elmondta: a nap folyamán a nemzeti válságstáb még egyeztet a minisztériumokkal, és várhatóan a testület pénteki sajtótájékoztatóján már bejelentik az újabb korlátozásokat, addig azonban nem akart részletekbe bocsátkozni.



A tárcavezető kiemelte: az elmúlt 24 órában 6310 új fertőzöttet regisztráltak az országban, a járvány kezdete óta a legtöbbet, s a vírus okozta Covid-19 betegségben 32-en haltak meg.



"A gyors növekedés okait önmagunkban, az alapvető járványügyi intézkedések figyelmen kívül hagyásában, valamint a védőoltás nyújtotta előnyök felismerésének hiányában kell keresni" - mondta.



Hozzátette: csak az elmúlt egy napban 233-an kerültek kórházba. Az elmúlt egy héten a kórházban kezeltek 72,8, a lélegeztetőgépre került betegek pedig 77,2 százaléka nem volt beoltva - hangsúlyozta.



Az, hogy nő az oltakozási hajlandóság, szerinte bizalomra ad okot, bár úgy vélte, elkéstek vele. Tavasszal kellett volna felvenni a vakcinát, hogy őszig megfelelő immunitást szerezzenek az emberek - húzta alá a miniszter.



A valamivel több mint négymilliós Horvátországban eddig 1 922 763-an kaptak védőoltást - a jogosultak 47, a felnőtt lakosság 56 százaléka - közülük 1 806 387-en már a második adagot is felvették.



A szomszédos Szlovéniában csütörtökre 4511 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, a járvány kezdete óta ez a legmagasabb napi adat. A Covid-19 szövődményei miatt kilenc beteg halt meg. A szlovéniai koronavírusos betegek közül 735-en vannak kórházban, 169 pácienst intenzív osztályon kezelnek.



A valamivel több mint kétmillió lakosú országban eddig 1 191 148-an kaptak védőoltást, közülük 1 121 506-an már a második adagot is felvették. Ez az oltásra jogosult lakosság 57, illetve 53 százaléka.



A szlovén kormány a csütörtöki ülése utánra ígérte, hogy bejelentést tesz az újabb szigorítások bevezetéséről, ezt azonban péntekre halasztotta.



Jelko Kacin, a szlovén nemzeti oltási program koordinátora a sajtónak úgy nyilatkozott: az ügy komolyságára tekintettel a kormány pénteki zárt ülésén fogja megvitatja a járványügyi helyzetet, valamint dönt az újabb korlátozásokról, amelyeket a legrövidebb időn belül be kell vezetni.