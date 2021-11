Koronavírus-járvány

Teljesítőképessége határához közelít a horvát egészségügyi rendszer

A koronavírus-járvány okozta leterheltség miatt teljesítőképessége határához közelít Horvátország egészségügyi rendszere - közölte szerdán az N1 horvát kereskedelmi hírcsatorna.



Julije Mestrovic, a spliti kórház igazgatója rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a sürgős műtétek kivételével minden más vizsgálatot és beavatkozást elhalasztanak. Mint mondta, a legnagyobb problémát a szakképzett munkaerő hiánya okozza.



Kiemelte: a kórház rendelkezik elég betegággyal és felszereléssel, de a dolgozók annyira le vannak terhelve a Covid-betegek ellátásával, hogy el kell halasztaniuk a nem sürgős műtéteket. Arra kért mindenkit, hogy oltassa be magát, mert egyedül úgy tudnak megküzdeni a kórral, ha kórház működőképes marad.



Az észak-horvátországi kórházak attól tartank, hogy ha tovább terjed a járvány, húsz napon belül nem maradnak szabad ágyak az intézményekben. Zágrábban a klinikák a kapacitásaik 70-80-an százalékát már kihasználták.



A háziorvosok is túlterheltségre panaszkodnak. Elmondásuk szerint nem tudják teljesíteni azt a miniszteri rendeletet, amely szerint november 15-ig a törzskartonnal rendelkező, 65 évnél idősebb pácienseiket meg kell keressék és fel kell ajánlják számukra a védőoltást. Azon idősek esetében pedig, akik nem tudnak elmenni a rendelőbe, kötelesek lennének házhoz menni.



Erre a munkaidőn belül nincs kapacitás. Az orvosi rendelők tele vannak betegekkel, és megkezdődött az influenza elleni oltások beadása is - hangoztatták.



Az elmúlt 24 órában 4573 új koronavírus-fertőzést azonosítottak az országban, és a vírus okozta Covid-19 betegségben 41-en haltak meg. Kórházban 1634 beteget ápolnak, közülük 198-an vannak lélegeztetőgépen. A valamivel több mint négymilliós Horvátországban eddig 1 916 565-en kaptak védőoltást - a jogosultak 47, a felnőtt lakosság 56 százaléka - közülük 1 802 284-en már a második adagot is felvették.



A szomszédos Szlovéniában szerdára 3456 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az országban, a járvány kezdete óta ez a legmagasabb napi adat. A Covid-19 szövődményei miatt 18 Covid-beteg halt meg. A szlovéniai koronavírusos betegek közül 670-en vannak kórházban, 159-en intenzív osztályon.



A valamivel több mint kétmillió lakosú országban eddig 1 190 145-en kaptak védőoltást, közülük 1 120 575-en már a második adagot is felvették. Ez az oltásra jogosult lakosság 56, illetve 53 százaléka.



A szlovén kormány csütörtöki ülésén dönt az újabb szigorítások bevezetéséről.