Bűnözés

A nápolyi szervezett bűnözés tagjai zsebelték be a rászorulóknak járó alapjövedelmet

A camorra ismert tagjai, valamint a hatósági nyilvántartásban szereplő rablók, csalók vették fel az ideiglenesen állástalanoknak, jövedelem nélkülieknek járó alapjövedelem összegét. 2021.11.03 12:13 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Több mint kétezer ember ellen indítottak eljárást csak Nápoly térségében, miután kiderült, hogy a helyi bűnszervezet, a camorra tagjai, valamint csalók jutottak hozzá a rászorulóknak járó alapjövedelemhez - közölte az olasz csendőrség szerdán.



A camorra ismert tagjai, valamint a hatósági nyilvántartásban szereplő rablók, csalók vették fel az ideiglenesen állástalanoknak, jövedelem nélkülieknek járó alapjövedelem összegét.



Az öt, egymással szomszédos déli tartományban végzett ellenőrzés több mint húszmillió eurós csalást leplezett le.



Csak Campania régióban több mint ötmillió eurót vettek fel jogtalanul: több mint 2400 emberrel szemben indult eljárás Nápolyban és térségében. A hivatalosan állás és bármilyen bevétel nélküliek között a camorra főnökei és feleségei szerepeltek. Az állami támogatást igénylők között volt, aki Ferrari autóval közlekedett, más tánciskolát vezetett. Egyikük azt állította, gyerekei vannak, miközben egyedül élt. Egy másik munkanélkülinek vallotta magát, miközben a közigazgatási vállalat dolgozójának tettetve magát a nápolyi utcákon kirabolta a gyalogosokat.



Eljárást indult egy negyvenhat éves, büntetett előéletű férfi ellen, aki a tengerparti Castellamare di Stabia postahivatalában akarta felvenni az alapjövedelem havi összegét úgy, hogy Olaszországban letelepedett, munkanélküli bolgárnak tetette magát. A hivatal a férfi "hiteltelen bolgár kiejtése" miatt gyanút fogott, és feljelentést tett.



Hatósági adatok azt mutatják, hogy az alapjövedelem 2019-es bevezetése óta több mint 48 millió eurót vettek fel jogtalanul. Az idén több mint 156 ezer igénybevevőt ellenőriztek, és több mint kilencezer esetében derült ki, hogy nem járt neki a támogatás.



Az alapjövedelmet a 2018 óta kormányzó Öt Csillag Mozgalom (M5S) vezette be, választási ígéretét teljesítve. A havi négyszáz és hétszáz euró közötti összeggel az ideiglenesen munkanélküli vagy más okok miatt nehézségbe került embereket, családokat akarták segíteni. A legalább tíz éve szabályosan Olaszországban élő külföldiek is igényelhetik a támogatást. A segélyt többségében a dél-olaszországi régiókból igénylik.



Az M5S közleményében hangoztatták, hogy az alapjövedelem a Covid-19-járvány első hullámától kezdve több mint hárommillió embernek nyújtott segítséget. A párt a következő években további egymilliárd eurót akar a segélyre fordítani.



A jobboldali erők ellenzik az M5S bevezette segélyezési rendszert, és a baloldali pártok is sürgős korrekciót szorgalmaznak.



A jelenlegi, Mario Draghi vezette kormány az alapjövedelem reformját tervezi 2022-től, az igénylési feltételek és az ellenőrzések szigorításával. A tervek szerint ha az alapjövedelemben részesülők kétszer is nemet mondanak az állásközvetítő kormányhivatalok ajánlataira, csökkentik a nekik fizetett támogatás összegét.