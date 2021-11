Bűnügy

Csaknem 300 ezer páciens adatait szivárogtatták ki iráni hackerek

Az Iránhoz kötődő Black Shadow hackercsoport a Mór Intézet 290 000 kezeltjének személyes adatait szivárogtatta ki. 2021.11.03 10:52 MTI

Nyilvánosságra hozta a Mór nevű rendelőintézet-lánc pácienseinek ellopott adatait is az Iránhoz köthető hackercsoport - jelentette az izraeli katonai rádió szerda reggel.



Az Iránhoz kötődő Black Shadow (Fekete árnyék) hackercsoport a Mór Intézet 290 000 kezeltjének személyes adatait szivárogtatta ki. A Mór Intézet a Klalit egészségbiztosító pénztár független leányvállalata, ahol elsősorban a különféle diagnosztikai vizsgálatokat végzik.



Az internetre feltöltötték a páciensek orvosi tesztjeivel kapcsolatos adatait, időpontkéréseket, levelezéseket egyebek közt a vérvizsgálattal, nőgyógyászati, vastagbéltükrözéses, ultrahangos és mammográfiai vizsgálatokkal kapcsolatban.



"A legfrissebb kiszivárogtatások további lépést jelentenek az érzékeny személyes adatok nyilvánosságra hozatalában" - nyilatkozott Mei Brooks-Kempler kiberszakértő a Walla hírportálnak.



"Az ellopott információt felhasználhatják most és a jövőben célzott támadásokhoz, zsaroláshoz, sőt, megkísérelhetik, hogy segítségével az így megismert személynek adják ki magukat"- tette hozzá.



Az ügyészség kibervédelmi osztályának kérésére a Google letiltotta a hozzáférést a Black Shadow csoport oldalaihoz. Emellett a Telegram nevű üzenetküldő applikáció blokkolta a csoport további két további csatornáját is, amelyeken adatbázisok feltörése révén szerzett személyes információkat terjesztettek.



Előzőleg, kedden az izraeli LMBTQ-közösség Atraf nevű ismerkedési oldala több százezer felhasználójának adatait hozták nyilvánosságra, miután lejárt a vasárnap meghirdetett 48 órás határidő, és nem fizették ki nekik a követelt egymillió dollárt.



A Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet keddi beszámolója szerint az Atraf adatainak közzététele jelentősen megváltoztatja sok ezer ember életét, félelemmel és aggodalommal tölti el azokat, akik még nem vállalták fel az LMBTQ-közösséghez tartozásukat.



A Black Shadow (Fekete árnyék) nevű hackercsoport a Cyberserve nevű izraeli internetes tárhelyszolgáltató cég szervereit törte fel, amelyeken több millió izraeli adatait őrzik. A Mór Intézet és az Atraf mellett megtámadták közlekedési vállalatok, egy idegenforgalmi cég és Holon város egyik múzeumának honlapját is.



A gyanú szerint Iránhoz köthető hackerek vasárnap ultimátumot adtak, hogy ha 48 órán belül nem kapnak egymillió dollárt, akkor nyilvánosságra hozzák az ellopott adatokat.



A katonai rádióban megszólított kiberszakértő elmondta, hogy ebben az esetben a pénzkövetelés csak porhintést jelent, valódi szándékaik leleplezését, hiszen nincs semmiféle biztosíték rá, hogy nem másolták le az ellopott adatokat, és a pénz átvétele után nem hozzák mégis nyilvánosságra őket.

Izrael és Irán évek óta árnyékháborút folytat, amelyben előbbi állítólag többször is a kiberhadviselés eszközeit vetette be az iráni nukleáris program megvalósításának megakadályozására. Múlt héten példátlan kibertámadás érte az iráni üzemanyag-elosztó rendszert.