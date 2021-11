Cseh kormányalakítás

Létrejött a megegyezés az új kormányról és programjáról Csehországban

Megegyezett Csehországban a koalíciós szerződésről és az új kormányprogramról az októberi parlamenti választásokon győztes hárompárti Spolu koalíció és a harmadik helyen végzett kétpárti PirSTAN koalíció - jelentette be kedden éjfél előtt, több mint 12 órás tárgyalások után Petr Fiala, az öt párt közös kormányfőjelöltje, a Polgári Demokratikus Párt (ODS) elnöke.



A dokumentumokat egyelőre nem hozzák nyilvánosságra, és a tervek szerint hétfőn írják alá, miután a hét folyamán a most alakuló új kormánykoalíció öt pártjának a vezetése is elfogadta őket. Az új, jobboldali kormánykoalíciót az ODS, a KDU-CSL, a TOP 09, valamint a Polgármesterek és Függetlenek, illetve a Kalózpárt fogják alkotni.



Petr Fiala közlése szerint az új kormánynak 18 tagja lesz az eddigi 15 helyett. Az új miniszterek a törvényalkotásért, az Európai Unióval fenntartott kapcsolatokért, valamint a tudományért, kutatásért és az innovációért lesznek felelősek.



"Szeretném hangsúlyozni, hogy nem létesítünk új hivatalokat, de bizonyos tevékenységek jobb koordinációja érdekében másképpen osztjuk el a miniszteri feladatokat" - mondta Fiala újságíróknak. Megjegyezte, hogy hasonló miniszteri posztok már a múltban is voltak.



A két választási koalíció megállapodott a miniszteri posztok elosztásában is. A Spolué a kormányfői poszt és tíz miniszteri tárca, míg a PirSTAN-nak hét miniszteri tisztsége lesz.



A Spolu adja a kormányfőt, a pénzügyi, védelmi, munkaügyi, közlekedési, egészségügyi, igazságügyi, mezőgazdasági, környezetvédelmi, kulturális tárcákért, illetve a tudományért, kutatásért és az innovációért felelős minisztereket.



A PirSTAN jelöli a belügyminisztert, a külügyminisztert, az ipari, az oktatásügyi, a regionális fejlesztési minisztereket és az újonnan létrehozott, törvényalkotásért, valamint európai ügyekért felelős tárcavezetőket.



Petr Fiala szerint a felek csak a Spolu és a PirSTAN közti tárcamegosztást rögzítették, a konkrét miniszteri posztokat a két jobboldali koalíció tagjai saját maguk között osztják majd el.



Bár a sajtótájékoztatón elhangzottakból kiderült, hogy a két koalíció a miniszterjelöltekről még nem tárgyalt, a prágai sajtóban megjelent értesülések szerint ezen a területen is már nagyfokú a megegyezés.



"Ezeket a neveket, bármennyire is fontosak, hivatalosan csak akkor hozzuk nyilvánosságra, miután kinevezik és megbízzák kormányalakítással az új kormányfőt" - szögezte le Petr Fiala, a kormányfői poszt várományosa.

A prágai sajtó szerint a pénzügyminiszteri posztra Zbynek Stanjurát, az ODS alelnökét jelölik, a védelmi tárcát Jana Cernochová (ODS) vezetné, míg a belügyminisztérium élére Vít Rakusan, a Polgármesterek és Függetlenek (STAN) elnöke a legesélyesebb. Új külügyminiszterként leginkább a kalózpárti Jan Lipavsky nevét emlegeti a média. A regionális fejlesztésekért és a digitalizációért felelős miniszterként Ivan Bartos, a Kalózpárt elnökének a neve merült fel.