Koronavírus-járvány

Új kutatás: az oltott egyenlő az oltatlannal a Delta variáns esetében

Egy új tanulmány megállapította, hogy bár a Covid-19 elleni védőoltás csökkenti a kórházi kezelés és a halálozás esélyét fertőzések esetén, a beoltottak ugyanolyan könnyen terjeszthetik a Delta-változatot, mint a be nem oltottak.



A kutatók egy éven keresztül több mint 600 embert vizsgáltak meg az Egyesült Királyságban a tanulmányhoz, amelyet a londoni Imperial College és a brit Egészségbiztonsági Ügynökség (HSA) készített, és amely a héten jelent meg a The Lancet Infectious Diseases című folyóiratban.



"Bár a vakcinák továbbra is rendkívül hatékonyak a COVID-19 okozta súlyos megbetegedések és halálesetek megelőzésében, eredményeink arra utalnak, hogy a védőoltás nem elegendő a Delta-változat átvitelének megakadályozására a háztartásokban, hosszabb ideig tartó expozícióval járó környezetben" - áll a tanulmányban.



A "sűrűn mintavételezett, a Delta-változatnak kitett háztartási kontaktok" elemzése során a kutatók azt találták, hogy az oltatlanok 38%-a, míg az oltottak 25%-a kapta el a vírust.



Az oltások más változatok, például az Alpha terjedésének megállításában hatékonyabbak, a tanulmány szerint mintegy 40-50%-kal csökkentve a terjedést.



A tanulmány azt is állítja, hogy a vírusterhelés, vagyis a vírus mennyisége az egyén szervezetében hasonló a beoltottak és a be nem oltottak között, bár az eredmények szerint a vírus gyorsabban szertefoszlik a beoltott egyénekben.



"A teljesen beoltott, átütő fertőzésben szenvedő egyének vírusterhelési csúcsterhelése hasonló a nem beoltott esetekhez, és hatékonyan továbbadhatják a fertőzést háztartási környezetben, beleértve a teljesen beoltott kontaktokat is. A fertőzés korai szakaszában a gazda-vírus kölcsönhatások alakíthatják a teljes víruspályát" - olvasható a tanulmányban.



Az egészségügyi tisztviselők folyamatosan figyelmeztették a nyilvánosságot, hogy a Delta-változat a leghalálosabb és legjobban terjedő koronavírusváltozat, és még a beoltott személyek is terjeszthetik.



A Lancet tanulmánya mögött álló kutatók azt állították, hogy a "emlékeztető" programok és a fiatalabbak számára jóváhagyott védőoltások segítenek majd megfékezni a vírus terjedését a téli hónapokban, "de az elemzés azt sugallja, hogy a súlyos kimenetelű fertőzések kockázatának kitett egyének közvetlen védelme - védőoltások és nem farmakológiai beavatkozások révén - továbbra is központi szerepet játszik a Delta-változat által okozott betegségteher megfékezésében".

Ajit Lalvani, a tanulmány társvezetője és a londoni Imperial College fertőző betegségek professzora azt állítja, hogy a védőoltások önmagukban nem elegendőek a Delta-változat elleni védelemhez, és ez az új adat is ezt mutatja, bár ő is arra biztatta a be nem oltottakat, hogy oltassák be magukat.



"Eredményeink azt mutatják, hogy a védőoltás önmagában nem elegendő ahhoz, hogy megakadályozzuk, hogy az emberek megfertőződjenek a Delta-változattal, és háztartási környezetben terjesszék azt" - mondta Lavlani.