Energia

Románia számos városában jelentős mértékben drágulhat a távhő

Románia számos városában jelentősen drágulhat a távhő, miután annak előállítása csaknem kétszer nagyobb lesz november és március között a román energiaár-szabályozó hatóság által jóváhagyott új hőenergia-tarifák alapján.



Legnagyobb növekedést Barlad, Nagyvárad és Arad városok hőerőműveinek hagyták jóvá, ott 95, illetve 96 százalékkal kerül többe a hőenergia előállítása. A legtöbb településen a növekedés 85 százalék körüli.



A szakhatóság közlése szerint azért volt elkerülhetetlen a drágulás, mert a gáz ára több mint kétszeresére nőtt tavaly télhez képest, és a szén ára is emelkedett 23 százalékkal.



A szakhatóság hangsúlyozta: ez nem jelenti azt, hogy a fogyasztók számára is ennyivel drágább lesz a távhő, hiszen az önkormányzatoknak lehetőségük van átvállalni a költségek egy részét. Bukarestben például az önkormányzat finanszírozza a távhő díjának kétharmadát.



A szakhatóság döntése következtében azonban szinte biztos, hogy nem tudja átvállalni az összes önkormányzat a drágulást és teljes mértékben mentesíteni a lakossági fogyasztókat a plusz költségektől, hiszen a helyi költségvetések egyébként is túlterheltek.



Romániában Bukarestben van a legnagyobb távhőrendszer, Nicusor Dan főpolgármester legutóbb úgy nyilatkozott, hogy ha minden feltétel kedvezően alakul, akkor ezen a télen a távhő 20 százalékkal kerül majd többe a lakosságnak. A döntés számos erdélyi várost érint.