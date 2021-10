Történelem

Tovább titkosítják a John F. Kennedy elnök meggyilkolásáról szóló aktákat

Joe Biden elnök a koronavírus-járványra hivatkozva elrendelte, hogy a John F. Kennedy elnök meggyilkolásával kapcsolatos akták jövő decemberig maradjanak titkosak. Nem ő az első elnök, aki késlelteti az akták kiadását.



Egy pénteki feljegyzésben Biden azt írta, hogy a merénylettel kapcsolatos aktákat "jövő év december 15-ig - közel 60 évvel azután, hogy Kennedyt lelőtték, miközben konvoja a texasi Dallason gurult át - vissza kell tartani a teljes nyilvánosság elől".



Biden szerint a Covid-19-járvány miatt a Nemzeti Levéltár és Iratkezelő Hivatal (NARA) nem tudott minden, az akták által érintett ügynökséggel egyeztetni, és nem tudják megállapítani, hogy a szerkesztetlen dokumentumok kiadása hatással lenne-e a nemzetbiztonságra.



Ezért - írta Biden - "a katonai védelemre, a hírszerzési műveletekre, a bűnüldözésre vagy a külkapcsolatok ápolására gyakorolt azonosítható károkkal szembeni védelem érdekében szükséges az ideiglenes további halasztás".



A már megfelelőnek ítélt információk egy része idén decemberben kerül nyilvánosságra, a többi pedig legalább jövő decemberig titokban marad.



Bár Lee Harvey Oswaldot letartóztatták Kennedy meggyilkolásáért, soha nem állt bíróság elé, mivel két nappal később Jack Ruby lelőtte. Ennek következtében Kennedy meggyilkolása számtalan összeesküvés-elméletet szült, és az amerikaiak többsége még mindig úgy véli, hogy baljós erők álltak a merénylet mögött.



Ezek az elméletek évtizedek óta tartják magukat, és 1992-ben a Kongresszus úgy döntött, hogy a megrázó gyilkosságot övező összes feljegyzést "végül nyilvánosságra kell hozni, hogy a nyilvánosság teljes körűen tájékozódhasson a merényletet övező történelemről". Azóta azonban több kormányzat is elakadt a nyilvánosságra hozatalban.



Donald Trump korábbi elnök 2017-ben tweetben ígérte meg, hogy lehetővé teszi a "régóta zárolt és titkosított JFK-akták megnyitását". Trump ígérete ellenére - amely ígéretről sokan azt hitték, hogy a washingtoni politikai "kívülállóként" betöltött státusza miatt be is fogja tartani - csak az anyagok egy részét tették közzé.