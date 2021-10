Tűz egy teherhajó fedélzetén Kanada partjainál, mérgező füst terjeng - videó

Kanada Brit Columbia tartományának partjainál kigyulladt egy óriási konténerszállító hajó, amelynek fedélzetén mintegy 52 kilogrammnyi veszélyes anyag van. A tűz a jelentések szerint a veszélyes anyagok rakományának meggyulladásával kezdődött.



A tűz az MV Zim Kingston nevű, máltai zászló alatt közlekedő konténerszállító hajón tört ki szombat reggel, ami a hajó részleges evakuálását tette szükségessé.

