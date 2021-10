Biztonság

Stoltenberg: a NATO a megváltozott biztonsági helyzethez alakítja védelmi képességeit

A NATO az ellenséges orosz tevékenység miatt megváltozott globális biztonsági helyzethez alakítja elrettentő és védelmi képességeit, és fokozza erőinek felkészültségét - jelentette ki a NATO főtitkára csütörtökön, a tagországok védelmi minisztereinek kétnapos tanácskozásának első munkanapját követően Brüsszelben.



Jens Stoltenberg közölte: mivel Oroszország rakétákat telepített a tagországokkal közös határai közelébe, a tagállamok védelmi miniszterei a kollektív védelem fokozását szolgáló új célokat határozták meg annak biztosítására, hogy az euroatlanti térségben a szükséges erők a megfelelő időben a megfelelő helyen legyenek.



Tájékoztatása szerint ez jelentős fejlesztéseket foglal magában a lég- és rakétavédelem területén, a hagyományos képességek megerősítését jelenti ötödik generációs sugárhajtású repülőgépekkel, a hadgyakorlatok és a hírszerzés átformálását, valamint a nukleáris fenyegetésre való felkészültség és a hatékonyság javítását.



"Nem fogjuk tükrözni Oroszország destabilizáló magatartását, és nem áll szándékunkban szárazföldi nukleáris rakétákat sem telepíteni Európába" - fogalmazott.



A NATO kiegyensúlyozott politikai és katonai intézkedéscsomagot hajt végre, hogy reagáljon a fenyegetésekre. Továbbra is törekedni fog a leszerelési, fegyverzet-ellenőrzési megállapodások betartatására, valamint a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozására - mondta.



Afganisztánnal kapcsolatban a főtitkár azt közölte, a miniszterek értékelték a misszió eredményeit, valamint a kivonulás tanulságait. Számba vették, mely intézkedések hoztak eredményeket, melyek fulladtak kudarcba. Megvitatták, hogy a tálib kormányon milyen eszközökkel lehet számon kérni a terrorizmus elleni küzdelemre, az emberi jogok biztosítására és az országot elhagyni akaró afgánok szabad távozásának szavatolására tett vállalásokat. A szakminiszterek véleményt cseréltek arról is, miként biztosítható, hogy Afganisztán soha többé nem legyen a terroristák menedéke.



"Ébernek kell maradnunk. Figyelemmel kísérjük a nemzetközi terroristacsoportok esetleges átrendeződési kísérleteit Afganisztánban" - fogalmazott.



Elmondta, a katonai szövetség augusztusban több mint 120 ezer embert evakuált Kabulból, köztük mintegy kétezer afgánt, akik a NATO-val dolgoztak együtt. Hangsúlyozta továbbá: az afganisztáni válság nem változtat azon, hogy Európának és Észak-Amerikának szoros közösséget kell alkotnia a NATO keretein belül a növekvő globális kihívásokkal szemben.



"Egységünk és erőnk az, ami biztonságunkat szavatolja. Létfontosságú, hogy továbbra is együttműködjünk a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemben" - tette hozzá a NATO főtitkára.