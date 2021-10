Koronavírus-járvány

Ortodox püspök halt bele Romániában a koronavírus-fertőzésbe

Az 52 éves Gurie püspök október elején került kórházba, állapota folyamatosan romlott, és orvosai nem tudták megmenteni az életét. 2021.10.21 16:36 MTI

Romániában Hunyad és Déva ortodox püspöke is belehalt csütörtökön a koronavírus-fertőzésbe - közölte az Agerpres hírügynökség.



Az 52 éves Gurie püspök október 8-án került kórházba a járvány következtében, ám állapota folyamatosan romlott, és orvosai nem tudták megmenteni az életét.



Korábban a Digi24 hírtelevízió a román ortodox egyháznak a járványhoz való viszonyulását kifogásolta. A hírtelevízió összeállítást közölt arról, hogy a világ egyházi vezetői miként próbálták meggyőzni a híveiket az oltás szükségességéről, és olyan román ortodox püspökök közszerepléseit is bemutatta, akik arra biztatták híveiket, hogy ne siessenek beoltatni magukat.



Csütörtökön Daniel pátriárka, a román ortodox egyház feje arra szólította fel a híveket, hogy imádkozzanak az egészségükért. Egyben azt is kérte tőlük, hogy tartsák tiszteletben a járvány leküzdésére hozott hatósági intézkedéseket, és hallgassák meg az orvosok útmutatásait.



"Az élet és az egészség Isten ajándéka, ezeket meg kell őrizni, és gonddal, kegyelemmel, bölcsességgel kell ápolni, az egyén, a család és a társadalom javára" - áll a pátriárka üzenetében.



A csütörtök délután közölt hivatalos adatok szerint tovább fokozódott az egészségügyi válság Romániában. Az elmúlt 24 órában 16 110 új fertőzöttet regisztráltak, és 448 beteg hal bele a koronavírus-fertőzés okozta Covid-19 szövődményeibe. Az elmúlt hét napban jegyzett új fertőzések száma kilenc százalékkal haladja meg a korábbi hét napban jegyzett fertőzésekét.



Csütörtökön ismét megdőlt a kórházban kezelt koronavírusos betegek számának (19 936), és az intenzív osztályon kezelt betegek számának a rekordja (1815). A hírtévék magyarázata szerint azonban e számok egyre inkább elveszítik jelentőségüket, hiszen sokkal több beteg szorulna kórházi ellátásra és intenzív terápiára, mint ahánynak biztosítani tudják ezeket.