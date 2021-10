Koronavírus-járvány

Egyhetes országos tanítási szünetet kezdeményezett az orosz oktatási tárca

Egységes országos tanítási szünet bevezetését javasolta az iskolák számára az október 30. és november 7. közötti időszakra a koronavírus-járványhelyzet romlása miatt csütörtökön az orosz egészségügyi minisztérium, miközben mind az új fertőzöttek, mind a halottak száma új napi rekordot döntött meg.



Ugyanerre az egyhetes időszakra Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán országos munkaszünetet rendelt el, lehetővé téve a régiók számára, hogy szükség esetén, a járványhelyzet helyi alakulásának megfelelően, már október 23-tól bevezessék, vagy a november 7. utáni időszakra is meghosszabbítsák a kényszerszabadságot.



Az orosz egészségügyi tárcának a Telegramon megjelent közleménye szerint a negyedéves rendszerben oktató iskolákban - ilyen az oktatási intézmények többsége - a rendes tanítási szünet egyébként is a nevezett napokra esik. A minisztérium az oktatás felfüggesztését javasolta a hathetes ciklusokban - az öt hét oktatás - egy hét szünet rendszerben - működő iskoláknak is, ahol a pihenés időszaka az idei ütemezés szerint november 15-én kezdődne meg.



Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere közölte, hogy az orosz fővárosban a következő napokban "történelmi csúcsokat érhet el" az új koronavírusos fertőzések száma, ezért a munkaszünet itt már két nappal az országos leállás előtt, vagyis október 28-án megkezdődik, a városi infrastruktúra és a folyamatos üzemű vállalatok kivételével.



A korábbi gyakorlat szerint a stratégiai jelentőségű szövetségi intézmények és vállalatok sem álltak le. A gyógyszertárak, valamint az élelmiszert és az alapvető szükségleti cikkeket árusító üzletek kivételével felfüggesztik a kereskedelem, a szolgáltatások, a vendéglátás, a sport, a kultúra, a szabadidő és a szórakoztatás területén működő vállalkozások és szervezetek tevékenységét. A közétkeztetési létesítmények csak a szállodákban, illetve elvitelre és kiszállításra működhetnek.



Az okmányirodák kizárólag sürgős anyakönyvi szolgáltatásokat fognak nyújtani, az óvodák, az iskolák és a gyermekek számára létesített foglalkoztatási és szabadidőközpontok működését szüneteltetik. A felső- és középfokú szakképzési intézmények visszaállnak a távoktatásra.



A moszkvai közegészségügyi intézmények továbbra is biztosítják a rutinszerű orvosi ellátást, de fogorvoshoz csak sürgős esetben lehet fordulni.



A színházak és múzeumok továbbra is működnek, de csak QR-kóddal látogathatók, a helyiségek legfeljebb 50 százalékos kihasználtsága és védőmaszk viselése mellett. Külön hatósági engedély nélkül tilos kulturális, szórakoztató, sport-, promóciós és egyéb rendezvényeket megtartani.



Az igazolt fertőzöttek száma az orosz operatív törzs csütörtökön közölt adatai szerint 36 339-cel 8 131 164-re emelkedett. A napi növekmény 0,45 százalék, a tünetmentes esetek aránya 8,9 százalék.

Az új koronavírusos fertőzés következtében egy nap alatt 1036-an vesztették életüket, ezzel az áldozatok száma immár 227 389-re nőtt. Október folyamán immár 14. alkalommal dőlt meg a halálozási rekord. A nem véglegesített halálozási ráta 2,8 százalék.



A felépültek száma 25 231-gyel 7 065 712-re emelkedett. Az országban 812 168 aktív esetet tartanak számon.



Oroszországban a járvány kezdete óta több mint 202,7 millió, az elmúlt napon pedig 624 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával jelenleg 1 768 431 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.