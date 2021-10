Ellátás

Leállhatnak az európai vállalatok a gázár emelkedése miatt

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint az Európai Unióban emelkedő gázárak miatt a vállalkozások a bezárás komoly kockázatának vannak kitéve.



A novemberi határidős ügyletek ára a hollandiai TTF csomóponton szerdán 1155 dollárra emelkedett 1000 köbméterenként, ami háztartási áron számolva 96 euró megawattóránként.



Kedden több mint 20%-os emelkedés volt tapasztalható a gázárakban, mivel Európa továbbra is küzd a téli szezon előtt növekvő kereslet kielégítésével, és a kontinens gáztárolói kevésbé vannak tele.



Eközben az orosz Északi Áramlat 2 gázvezeték, amely az Európának szükséges további gázszállítmányokat szállíthatná, továbbra is bürokratikus akadályokba ütközik Brüsszelben.



Ugyanakkor az orosz Gazprom nem foglalt le további kapacitásokat az Ukrajnán keresztül történő földgázszállításra novemberre, amelyeket az ukrán GTS üzemeltető ajánlott fel.



"Bár a Gazprom betartatta velünk kötött hosszú távú szerződéseit, nem reagált a megnövekedett keresletre, mint a korábbi években. Így Európa ma túlságosan is függ a gáztól" - mondta az EB elnöke.



Von der Leyen hangsúlyozta, hogy a "kék üzemanyag" jelenlegi árai EU-szerte magasabbra emelik a villamosenergia-költségeket. Hozzátette, hogy a háztartások aligha tudnak megélni, miközben a cégeket a bezárás veszélye fenyegeti.



A tisztségviselő kitért arra a témára, hogy stratégiai fontosságú, hogy kevésbé függjünk az energiaimporttól. Felszólított a tiszta energiára - például a nap- és szélenergiára - való gyors átállás megduplázására, mivel ezek hazai termelésűek, és végső soron sokkal olcsóbbak lesznek, mint az importált fosszilis tüzelőanyagok.