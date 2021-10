Kórházba került Bill Clinton

Két napja kórházban ápolják Bill Clinton volt amerikai elnököt - erősítette meg helyi idő szerint csütörtök este a kaliforniai Irvine klinika egyik tisztségviselője.



Bill Clinton korábbi elnököt kedd este szállították be a Kaliforniai Egyetem Irvine Egészségügyi Központjába egy Covidhoz nem köthető fertőzéssel - közölte Bill Clinton szóvivője, Angel Ureña a Twitteren. A 75 éves politikus állapota javul.



A CNN amerikai hírtelevízió nem sokkal korábban arról számolt be, hogy az Egyesült Államok 42. elnökét feltételezett vérmérgezés (szepszis) miatt kezelik a kórház intenzív osztályán.



A CNN a kezelőorvosokra hivatkozva úgy tudja, a politikus nincs lélegeztetőgépen és főleg a magánszféra megőrzése miatt került az intenzívre. Jól reagál az antibiotikumokra, állapota pedig nem hozható összefüggésbe korábbi szívpanaszaival, illetve koronavírus-fertőzéssel.

