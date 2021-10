Illegális bevándorlás

A lengyel rendőrség egy újabb migráns holttestére bukkant a fehérorosz határnál

Egy 24 éves, szíriai illetőségű illegális bevándorló holttestére bukkantak Lengyelországban a Fehéroroszországgal közös határ közelében - közölte csütörtökön az északkelet-lengyelországi Podlasiei vajdaság rendőrsége. A lengyel külügyminisztérium a nap folyamán bekérette a fehérorosz ügyvivőt a helyzet tisztázása érdekében.



A holttestet szerdán fedezte fel egy mezőn a járőröző rendőrségi helikopter. A térségben rendkívüli állapot van érvényben.



Az előzetes vizsgálat szerint a migráns Lengyelországba érkezését megelőzően Fehéroroszország területén tartózkodott, amiről a nála talált iratok tanúskodnak - tájékoztatott a rendőrség.



"Szeptember 15-re keltezett fehérorosz vízumot találtak nála. Ez arra utal, hogy szeptember közepén érkezhetett Fehéroroszországba" - mondta a PAP-nak Tomasz Krupa, a podlasiei rendőrség szóvivője. Hozzátette, hogy a halott - személyi okmánya szerint - 24 éves szíriai férfi.



A halál okát nem közölték. Az ügyben vizsgálatot indítottak.



A lengyel külügyminisztérium csütörtökön bekérette Aljakszandr Csasznouszki fehérorosz ügyvivőt a határ menti romló helyzet tisztázása érdekében. Lukasz Jasina, a tárca szóvivőjének közleménye szerint a fehérorosz ügyvivővel folytatott egyeztetés során kitértek "azokra a fenyegetésekre és kockázatokra, amelyeket Fehéroroszország idéz elő cselekedeteivel", illetve arra, hogy Minszk korábban megtagadta a beutazást a lengyel humanitárius konvojoktól. Jasina szerint Csasznouszki tagadta, hogy a fehérorosz szolgálatok bármiféle provokációt követnének el Lengyelországgal szemben, illetve nem válaszolt arra, hogy a lengyel humanitárius konvojokat miért nem engedték be Fehéroroszországba.



Lengyelország kétszer is megpróbált humanitárius konvojt eljuttatni a közös határ fehérorosz oldalán rekedt migránsoknak, ám a segélyeket szállító járműveket nem engedték be a szomszédos ország területére. Anatol Hlaz fehérorosz külügyi szóvivő a múlt szerdán politikai indíttatásúnak nevezte a segélyszállítmányokra vonatkozó lengyel ajánlatot, amely szerinte egy "populista retorika" része, és "nincs köze a valósághoz és a helyzethez".



Jasina elmondta: Lengyelország további bizonyítékokat hoz nyilvánosságra a fehérorosz határőröknek a határnál tanúsított provokatív magatartásáról.



A fehérorosz ügyvivőt a múlt héten is bekérették a lengyel külügyminisztériumba, miután lengyel határőrök állítása szerint fehérorosz oldalról tüzet nyitottak a térségben járőröző lengyel katonákra.



Az elmúlt hetekben ez már a hatodik haláleset, amely a lengyel-fehérorosz határt illegálisan átlépő migránssal történt - pontosított a PAP.



Az év eleje óta több mint 18 300 migráns próbálta meg átlépni az említett határszakaszt.

A lengyel kormány szeptember elején a térségben rendkívüli állapotot vezetett be, amelyet szeptember végén hatvan nappal meghosszabbított. Az intézkedést azért hozták, hogy a hatóságokat szélesebb jogkörökkel ruházzák fel az emberek mozgásának ellenőrzésére. Közben a lengyel-fehérorosz határszakasz védelmére megkezdték egy két és fél méter magas, 180 kilométer hosszúra tervezett kerítés építését.



A Fehéroroszországgal határos uniós tagállamok, Litvánia, Lengyelország és Lettország határaihoz hónapok óta érkeznek illegális bevándorlók, legtöbbjük Irakból. Az uniós tagországok azzal vádolják Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnököt, hogy az ő utasítására szállítanak migránsokat az uniós országok határaihoz, megtorlásul a fehérorosz rendszer elleni nyugati büntetőintézkedésekért.