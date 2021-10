Belpolitika

Cseh bíróság: Csehországnak bocsánatot kell kérnie az államfő korábbi valótlan állításaiért

Milos Zeman köztársasági elnök egyik beszédében korábban valótlanságokat állított Ferdinand Peroutka neves újságíróról, amivel megsértette annak jó hírnevét. 2021.10.14 18:36 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A cseh államnak nyilvánosan bocsánatot kell kérnie azért, mert Milos Zeman köztársasági elnök egyik beszédében korábban valótlanságokat állított Ferdinand Peroutka neves újságíróról, amivel megsértette annak jó hírnevét. A hat éve húzódó, rendkívüli közérdeklődéssel kísért perben a cseh Legfelsőbb Bíróság a napokban hozta meg a végső ítéletet, amely csütörtökön jelent meg a testület honlapján.



Az államfő nevében a hatályos szabályok szerint hivatalosan a pénzügyminisztériumnak kell majd bocsánatot kérnie Terezie Kaslovától, Ferdinand Peroutka unokájától, aki 2015-ben feljelentette Milos Zemant nagyapjáról mondott szavaiért.



"Örülök a döntésnek, de szívesebben vettem volna, ha közvetlenül az elnöknek kellene elnézést kérnie" - kommentálta Kaslová a bírósági határozatot a közszolgálati cseh rádióban.



"A bírósági döntés annak bizonyítéka, hogy a köztársasági elnök sem rágalmazhat meg senkit következmények nélkül" - jelentette ki. Szerinte ez a most zárult per nem a Kaslová-Zeman-vitáról szólt. "Fontos üzenet nemcsak számomra, hanem minden állampolgár számára, hogy még a legmagasabban állók és a leghatalmasabbak sem bújhatnak tisztségük mögé, és állíthatnak valótlanságokat" - szögezte le Terezie Kaslová. A pénzügyminisztérium bejelentette, hogy tiszteletben tartja és elfogadja a bírósági döntést.



Milos Zeman 2015 januárjában az auschwitzi koncentrációs tábor felszabadításának 70. évfordulója alkalmából a prágai Hradzsinban tartott konferencián elhangzott beszédében azt állította, hogy a 2. világháború idején neves cseh közéleti személyiségek is behódoltak a náciknak.



"Ferdinand Peroutka, az egyik legnagyobb cseh újságíró a színvonalas Prítomnost folyóiratban "Hitler egy gentleman" címmel cikket jelentetett meg. Ez az újságíró a müncheni egyezmény aláírása (1938) után azt írta: Ha nem énekelhetünk az angyalokkal, vonítanunk kell a farkasokkal" - mondta beszédében Zeman.



Történészek akkor azonnal cáfolták az államfő kijelentéseit, mert szerintük a közismerten náci- és kommunistaellenes Peroutka ilyen cikket sohasem írt. A Prítomnost régi számainak ellenőrzése során sem találta meg senki a Zeman által említett írást. Miután az államfő soha nem volt hajlandó beismerni tévedését, Terezie Kaslová, Peroutka unokája beperelte Zemant a bíróságon. A hat évig húzódó perben idén májusban a prágai városi bíróság Kaslovának adott igazat, és bocsánatkérésre kötelezte az államfőt. A legfelsőbb bíróság ezt a döntést most megerősítette, s ezzel a per véglegesen lezárult.



Ferdinand Peroutka (1895-1978) a két világháború közötti cseh polgári újságírás egyik legismertebb személyisége volt. Erősen kommunistaellenes is volt, ezért a 2. világháború után 1949-ben Nyugatra emigrált, és az az Egyesült Államokban halt meg.