Koronavírus-járvány

Az olasz egészségügyi hatóságok a keleti vakcinák elfogadását tervezik a külföldi munkavállalók esetében

A koronavírus-járvány elleni küzdelem jegyében az orosz Szputnyik V, valamint a kínai oltóanyagok engedélyezését tervezi Olaszországban az egészségügyi minisztérium az országban dolgozó külföldi, többségében kelet-európai munkavállalók esetében, a védettségi igazolás kötelezővé tételével egy időben - közölték a szakszervezetek a sajtóval csütörtökön.



Az érdekképviseletek jelezték, hogy a keleti vakcinák elfogadása nélkül az azokkal bíró munkavállalók nem tudnak védettségi igazolást felmutatni, ami péntektől kötelező lesz a munkavégzéshez. A kormány minél gyorsabban engedélyezni készül a Szputnyik V-t, valamint a kínai vakcinákat is a kelet-európai dolgozók esetében - írta az olasz sajtó.



Október 15-én lép életbe a kormányrendelet, mely szerint az állami és a magánszektorban dolgozók is kizárólag védettségi igazolással állhatnak munkába. Védettségnek számít, ha valaki már legalább egy oltásban részesült, átesett a betegségen, vagy negatív teszteredményt mutat fel. A védettség nélküli dolgozókat a munkaadónak fizetés nélküli szabadságra kell küldenie.



A szakszervezetek adatai szerint a kikötőkben, a fuvarozásban és a családoknál háztartási segítőként vagy idősgondozóként dolgozó, többségében kelet-európai munkavállalók közül sokan az Európai Unióban, így Olaszországban sem elfogadott vakcinákat vettek fel. Ha az egészségügyi hatóságok nem fogadják el az oltásukat, akkor péntektől nem állhatnak munkába. Egy részüket feketén foglalkoztatják. Ellenőrzés esetén a munkaadót és a munkavállalót is alkalmanként 400 eurótól egészen 1500 euróig terjedő bírsággal sújthatják.



Az áruszállításban dolgozókat tömörítő szakszervezetek 330 ezerre teszik az olaszországi utakon dolgozó fuvarozók létszámát, akiknek mintegy harminc százaléka nem vett fel még egy adag oltást sem, vagy - kelet-európairól lévén szó - Szputnyik V vagy kínai oltást kapott.



Az olaszországi áruszállítás kilencven százaléka úton zajlik.



A családoknál dolgozók között közel egymillió külföldi munkavállaló van hasonló helyzetben, többségében ukrán, ázsiai és afrikai emberekről van szó.



Olaszország moszkvai nagykövete, Giorgio Starace úgy nyilatkozott az orosz sajtónak, hogy a keleti vakcinák esetleges elfogadása nem jelenti azok általános engedélyezését is.



Ezzel egy időben San Marino Köztársaság bejelentette, hogy az olasz kormány év végéig meghosszabbította a miniállamban használt Szputnyik V elfogadását, vagyis az Olaszországba átlépő vagy ott dolgozó San Marinó-iak az orosz vakcinával is igazolhatják védettségüket.



A védettségi kötelezettség pénteki bevezetésekor az ország több ágazatában sztrájkra készülnek az intézkedéssel szemben. Trieszt és Genova kikötőjét a dolgozók le akarják zárni, és a fuvarozók demonstrációi miatt fennakadás lehet az országutakon és autósztrádákon.

A kikötők forgalma az olasz GDP három százalékát képviseli, 2019-ben az áruforgalom megközelítette a 480 millió tonnát, melynek tizennyolc százaléka Kínából érkezett Európa többi térsége felé. A trieszti kikötőben dolgozó 950 emberből 380-an nem bírnak védettséggel, mivel vagy egyetlen oltásban sem részesültek, vagy nem tesztelték magukat előre, vagy keleti vakcinákkal bírnak. Szakszervezeteik bejelentették, hogy péntek reggel blokáddal elzárják a kikötőbe való belépést.



Mario Draghi miniszterelnök egyeztetésre hívta az érdekképviseleteket.