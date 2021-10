Erőszak

Íjas támadás - öt halott a norvégiai Kongsbergben - videó

Öten meghaltak, ketten megsebesültek a norvégiai Kongsberg városában, amikor egy férfi íjjal és nyilakkal felszerelkezve lőtt rájuk szerda este 7 óra előtt.



Az Oslótól 80 kilométerre délnyugatra fekvő város több pontján, egy szupermarketben is lövöldözött a 37 éves dán támadó, mielőtt a rendőrök elfogták.



A norvég kormányfő a városi rendőr-főkapitánnyal tartott sajtótájékoztatón elmondta, „a nyomozás eddigi adatai alapján az elkövető egyedül volt. Azonban sok minden tisztázatlan még. Túl korai lenne még bármit is mondani a támadás hátteréről, de a rendőrség mérlegeli a terrorcselekmény lehetőségét is. A Kongsbergből érkezett jelentések egészen szörnyűek.”



Az őrizetbe vett férfit még nem hallgatták ki a rendőrök.



Norvégiában igen ritkák a tömeggyilkosságok, de a szélsőjobboldali Anders Breivik 2011-es, 77 áldozatot követelő, a fővárosban majd Utoya szigetén elkövetett vérengzése máig élénken él a norvégok emlékezetében.