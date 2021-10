Koronavírus-járvány

Kolozsvári román hírportál: a magyar iskolákban fejlettebb a felelősségtudat

A hírportál a Kolozs megyei iskolák tanári karának a beoltottsági aránya alapján vonta le a következtetéseket. 2021.10.13 18:20 MTI

A Stiridecluj.ro (kolozsvári hírek) hírportál szerint a magyar nyelven oktató Kolozs megyei iskolákban fejlettebb a felelősségtudat, mint a román nyelvűekben.



A hírportál a Kolozs megyei iskolák tanári karának a beoltottsági aránya alapján vonta le a következtetéseket. Amint közölte: a megye iskoláiban a tanárok több mint felét oltották be a koronavírus ellen. A tételes lista azonban nagy szóródást mutat. Olyan iskolák is vannak, amelyekben meghaladja a 90 százalékot a tanárok átoltottsága, és olyanok is, amelyekben alig éri el a tíz százalékot.



A portál közölte a Kolozs megyei iskoláknak a tanárok átoltottsága szerinti rangsorát. Ebből kiderül, hogy a listát négy magyar tannyelvű iskola vezeti, és a legátoltottabb tíz iskola közül hat magyar nyelven, kettő angol nyelven oktat, és csak kettő (a hatodik és a tizedik helyen álló iskola) román tannyelvű.



A rangsort a kolozsvári Apáczai Csere János Gimnázium és a Brassai Sámuel Gimnázium vezeti, amelyekben a tanárok 93 százaléka kapta meg a koronavírus elleni védőoltást. A sorban 91 százalékkal a tordai Jósika Miklós Gimnázium, és 89 százalékkal a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium következik. Kolozs megye hét magyar tannyelvű gimnáziuma közül a legrosszabb helyen álló kolozsvári Református Kollégium is a 12. helyet foglalja el a megye iskoláinak a rangsorában. Ott a tanárok 84 százaléka kapta meg a koronavírus elleni védőoltást.



A legkisebb arányban beoltott tanári karral a szakközépiskolák, valamint az ortodox és neoprotestáns egyházi iskolák működnek Kolozs megyében.