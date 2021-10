Koronavírus-járvány

Ukrajnában felfüggesztik az oltatlan pedagógusok munkaviszonyát

Ukrajnában felfüggesztik azoknak a pedagógusoknak a munkaviszonyát, akik nem veszik fel a koronavírus elleni védőoltást, így fizetést sem kapnak - közölte az egészségügyi minisztérium szerdán, Viktor Ljaskóra a tárca vezetőjére hivatkozva.



A miniszter emlékeztetett arra, hogy a pedagógusok is azon foglalkozásúak kategóriájába tartoznak, akik számára kötelező a védőoltás. Az oktatási szféra dolgozói novemberig kaptak haladékot arra, hogy beolttassák magukat, különben az úgynevezett országos karantén ideje alatt nem dolgozhatnak és így munkabért sem kapnak.



Az adaptív, azaz régiónként a járványhelyzet súlyossága szerint eltérő korlátozásokkal járó óvintézkedések rendszerét nevezik karanténnak Ukrajnában. Ezt először tavaly március 12-én vezették be az országban, s ezután többször meghosszabbították. Legutóbb szeptember 20-án hosszabbította meg a kormány az év végéig.



Az egészségügyi minisztérium ezen felül javasolta, hogy az iskolákban hozzák előre október 18-ra az őszi szünet kezdetét. "Az utóbbi időszakban romlott a járványhelyzet, már naponta diákok százait diagnosztizálják Covid-19-fertőzéssel és tanulók ezrei tanárokkal együtt kerülnek emiatt házi karanténba" - mutatott rá Ljasko.



Az ukrán tudományos akadémia szerdán közzétette legfrissebb előrejelzését, amelyben azt prognosztizálja, hogy a hónap végéig Ukrajnában elérheti a napi húszezret az új fertőzöttek száma.



Az UNIAN hírügynökség pedig az Ukrán Biztonsági Szolgálatra (SZBU) hivatkozva beszámolt arról, hogy ismét, ezúttal a kelet-ukrajnai Harkivban lepleztek le két személyt - egy utazási iroda munkatársait -, akik egy magánlaboratóiummal együttműködve PCR-teszteket hamisítottak külföldre utazók számára. Ihor Kuzin országos tisztifőorvos, az egészségügyi miniszter helyettese a múlt hónap közepén mondta el egy tévéműsorban, hogy már addig legalább harminc büntetőeljárást indítottak hamis PCR-tesztek, oltási, valamint gyógyultságról szóló igazolások kiállításáért. Eközben szélhámosok "mágneses antichipet" is árusítanak az interneten azzal az ígérettel, hogy ennek használatával "biztonságos" a védőoltás felvétele. Az antichip ára 129 és 190 hrivnya, azaz 1524 és 2245 forint között ingadozik.



Ukrajnában szerdára 16 309 esettel 2 578 394-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. A növekmény több mint 4300-zal haladta meg az előző napiét. Az elhunytak száma 471-gyel 59 523-re emelkedett - megdöntve az április 22-én mért napi rekordnövekményt -, az aktív betegeké pedig több mint kilencezerrel 214 510-re.



Az egészségügyi tárca legfrissebb adatai szerint az oltási kampány februári kezdete óta 7 688 564-en kapták meg valamely védőoltás első, 6 271 274-en a második dózisát is a mintegy 42 millió lakosú Ukrajnában.