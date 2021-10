Vulkánkitörés

Megint nem fogad járatokat La Palma repülőtere az összegyűlt vulkáni hamu miatt

A kifutópályákon összegyűlt nagy mennyiségű vulkáni hamu miatt megint nem fogad járatokat a Kanári-szigetekhez tartozó La Palma sziget repülőtere - közölte a légikikötőt üzemeltető AENA vállalat csütörtökön.



A szigetre közlekedő Binter és a Canaryfly légitársaságok már szerda este bejelentették hogy felfüggesztik a járataikat, mivel az időjárási előrejelzésből a szélirány megváltozására lehetett számítani, ami be is következett. A vulkánkitörés kezdete óta ez a második alkalom, hogy le kellett állítani a légiközlekedést.



A repülőtér újbóli megnyitásáig La Palma csak vízi úton megközelíthető, a rendszeres kompjáratok továbbra is zavartalanul üzemelnek.



A Cumbre Vieja vulkán szeptember 19-én tört ki és azóta is aktív, már három kürtőből tör fel a láva, folyamatosak a kisebb-nagyobb földrengések.



A sziget 14 települése közül négyet érint a természeti katasztrófa, mintegy hatezer embert kellett kitelepíteni elővigyázatosságból.



A megsemmisült épületek száma meghaladja az ezret, több mint 430 hektárt borított be a lávafolyam, amely már két helyen érte el az Atlanti-óceánt új földnyelvet létrehozva, a nagyobbik mérete meghaladja a 38 hektárt.



María José Blanco, a spanyol geográfiai intézet (IGN) igazgatója szerint nem várható, hogy rövidesen elcsendesüljön a vulkán.



A sziget támogatására folyamatosan indulnak akciók, legutóbb a spanyol labdarúgó szövetség kezdeményezett gyűjtést: a játékosok aláírt mezeit elárverezik és a befolyt összeget felajánlják a károsultaknak.