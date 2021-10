Koronavírus-járvány

WHO: a Szputnyik V rendben van, csak a dokumentációja nincs

Nem magával a Szputnyik V vakcinával, hanem az oltóanyag dokumentációjával szemben voltak kifogásai az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO) - jelentette ki Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszter egy hétfői, a Fekete-tenger parti Gelendzsikben rendezett gyógyászati biotechnológiai tanácskozáson.



"A termékkel szemben nem volt kifogás, csak a dossziéjával szemben. Minden gyógyszerészeti termékről dokumentumcsomagot kell kiállítani, amelyet szakértők ellenőriznek és értékelnek" - mondta a tárcavezető.



Murasko szerint a WHO-regisztrációhoz szükséges kiegészítések megtörténtek, így minden akadály elhárult. A Szputnyik V használatát már mintegy hetven országban engedélyezték, amelyek összlakossága meghaladja a négymilliárdot, a WHO és az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) általi engedélyeztetése még várat magára.



Vaszilij Spak egészségügyi miniszterhelyettes a Krím félszigeti Alustában rendezett Mikrolektronyika 2021 fórumon hétfőn bemutatta a Tor elnevezésű készüléket, amely állítása szerint gyenge elektromágneses sugárzással képes meggyengíteni és megölni a vírusokat, köztük a Covid-19-et okozó SARS-CoV-2 koronavírust is. Spak szerint a berendezés egyedülálló a világon, sugárzása ötöde egy mobiltelefonénak, és "abszolút ártalmatlan az emberre". A helyettes tárcavezető azt mondta, hogy napi 15 perces használat védettséget biztosít az új koronavírusos fertőzéssel szemben.



A Tort a Granyit konszern fejlesztette ki. A vállalat honlapján közölt tájékoztatás szerint a készülék a SARS-CoV-2 RNS-e által kibocsátott spektrummal ellentétes hullámokat hoz létre. A hullámok "elhallgattatásának" ez a módszere sikeresen elfojtja a koronavírust. A berendezés működési elvét Nyikolaj Gyevjatkov akadémikus, a Moszkvai Fizikai és Technológiai Intézet (MFTI) professzora dolgozta ki.



A Granyit szerint a Tor egészségügyi intézményekben történő alkalmazásának eredményei azt mutatták, hogy a kezelés ötödik napján a betegség kialakulását jelző IgM-antitestértékek negatívvá válnak az új koronavírusos fertőzéssel kórházba került betegeknél, és a Covid-19-betegek kórházból való elbocsátásának dinamikája a két-három hetes használat után 30-50 százalékkal megnőtt.



A Granyit megkezdte a Tor sorozatgyártását. A készülék mínusz 20 és plusz 40 Celsius fok közötti hőmérsékleten működik, energiafogyasztása 80 watt, nettó súlya 8,5 kilogramm.

Oroszországban az elmúlt egy nap alatt az igazolt fertőzöttek száma 25 781- gyel - ez a legmagasabb adat január 2. óta - 7 612 317-re emelkedett. A napi növekmény 0,34 százalék, az új esetek 7,9 százaléka volt tünetmentes.



Az országban 661 025 aktív esetet tartanak számon. A halálos áldozatok száma 883-mal 210 801-re, a felépülteké pedig 14 526-tal 6 740 491-re nőtt.



Oroszországban a járvány kezdete óta több mint 193,7 millió, az elmúlt napon pedig 431 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával jelenleg 1 338 900 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.



Anna Popova tisztifőorvos, az orosz fogyasztóvédelmi felügylet (Roszpotrebnadzor) vezetője a kormányzati járványügyi koordinációs tanács elnökségének moszkvai ülésén "rendkívül feszültnek" nevezte az országos járványügyi helyzetet. Elmondta, hogy a tömegrendezvényeket az ország egész területén leállították. Mint mondta, ilyeneket kizárólag tisztifőorvosi engedéllyel, a járványfolyamat tendenciájának függvényében szabad megtartani.



Közölte, hogy az ország 85 régiója közül egyben sem szabad háromezer fősnél népesebb rendezvényeket megtartani és olyan is csak kettő van, ahol egytől három ezer fős eseményekre szabad összejönni. Popova hangsúlyozta, hogy a megbetegedés terjedéséhez a lehető leggyorsabban meg kellene emelni a kollektív védettség szintjét. Sürgette a tesztelések számának további növelését is.



A Roszpotrebnadzor sajtóosztálya pontosító közleményt adott ki, amely szerint a felügyelet nem adott ki újabb szigorítást a tömegrendezvényekre vonatkozóan. A kommüniké felhívta a figyelmet, hogy ebben a kérdésben konkrét intézkedéseket meghozni a régiók kormányzóinak jogköréhez tartozik.