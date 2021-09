Koronavírus-járvány

A madridi tartományban feloldják a járványügyi létszámkorlátozásokat

Továbbra is érvényben marad azonban a kötelező maszkviselés a zárt nyilvános helyeken, így például a tömegközlekedésben vagy az üzletekben. 2021.09.30 19:24 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A spanyol fővárost is magába foglaló madridi autonóm tartományban a jövő héttől feloldják a járványügyi létszámkorlátozásokat - jelentette be Isabel Díaz Ayuso tartományi elnök egy televíziós interjúban csütörtökön.



A változás értelmében október 4-étől a térség vendéglátóhelyeinek belső tereiben az eddigi 75 százalékról 100 százalékra emelik a fogadható vendégek arányát, és már nem kötik meg azt sem, hogy mennyien ülhetnek egy asztalnál.



Eltörlik továbbá a létszámkorlátozást a templomokban, a lakodalmakon, a temetéseken és a kulturális intézményekben is.



A 6,7 millió lakosú tartományban szeptember 20-án kezdődtek fokozatos enyhítések azzal, hogy megszüntették a nyitvatartási korlátozásokat, amelyet a javuló járványügyi helyzet miatt most újabb engedmények követnek.



Továbbra is érvényben marad azonban a kötelező maszkviselés a zárt nyilvános helyeken, így például a tömegközlekedésben vagy az üzletekben. Az iskolákban is maszkot kell hordani a tanórákon, az egyetlen lazítás, hogy szabad téri sportolás közben levehető, ha tartható a minimum másfél méteres távolság.



Navarrában és Andalúziában péntektől törlik el a létszámkorlátozásokat. A déli tartományban azonban csak azokban a városokban és településeken, ahol az elmúlt 14 napban 50-nél kevesebb volt az új esetek megoszlása százezer lakosra vetítve.



Spanyolországban tavaly július óta nem látott szintre csökkent az új regisztrált fertőzések aránya, átlagosan százezer emberből 60-an fertőződtek meg az utóbbi két hétben.



Pedro Sánchez miniszterelnök Twitter-üzenetben ünnepelte a 70 milliomodik koronavírus elleni védőoltás beadását, amelyet "kollektív sikerként" értékelt.



A dél-európai ország lakosságának átoltottsága meghaladja a 77 százalékot, mintegy 36,5 millióan kapták már meg a vakcinák gyártó által előírt összes dózisát. Egy adagot 79,4 szálék, 37,6 millió ember kapott eddig.



A magas átoltottság miatt több tartomány elkezdte bezárni a tömeges oltás érdekében létrehozott ideiglenes oltóközpontokat, például Baszkföldön, ahol a jelenleg oltható, 12 év feletti lakosság 88,5 százalékát oltották be, illetve Valenciában, ahol ez a szám 87,5 százalék.



A héten beadták az első emlékeztetőoltást, vagyis a vakcina harmadik dózisát is Spanyolországban. Ugyanaz a 97 éves, idősotthonban élő guadalajarai asszony kapta meg, akit kilenc hónappal ezelőtt elsőként oltottak be koronavírus ellen.



A spanyol egészségügyi minisztérium álláspontja szerint egyelőre csak azok kaphatnak harmadik oltást, akik gyenge az immunrendszerük miatt magas kockázatnak vannak kitéve, például a szervátültetettek, a dialízisben, illetve kemoterápiában részesülők.



Kasztília-La Mancha tartomány autonóm kormánya azonban kezdeményezte az egészségügyi minisztériumnál, hogy az oltások harmadik körét terjesszék ki a 65 év feletti lakosságra.