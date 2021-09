Koronavírus-járvány

WHO: nem sikerült a lakosság legalább 10 százalékát beoltani szeptember végéig

A fejlett országok, amelyek több mint egymilliárd adag vakcina szétosztására tettek ígéretet, mindössze ennek ötödét szállították le eddig. 2021.09.29 20:54 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A korábbi célkitűzés ellenére nem sikerült az országok lakosságának legalább 10 százalékát beoltani a koronavírus ellen szeptember végéig - derül ki az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerdán nyilvánosságra hozott adataiból.



A WHO, amely már többször felszólította a gazdagabb országokat, hogy bocsássanak még több vakcinát a fejlődő országok rendelkezésére, figyelmeztetett: országok tucatjai - legtöbbjük Afrikában - rendkívül távol vannak azon célkitűzés teljesítésétől, hogy a lakosság legalább 10 százalékát beoltsák.



A WHO adatai szerint 100 lakosnak átlagosan 0,15 adag, koronavírus elleni vakcina jutott a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Ez az arány 0,87 dózis volt Csádban, és 1,5 Madagaszkáron. Összehasonlításként: Németországban 128 adag védőoltás állt rendelkezésre átlagosan 100 lakos számára, Kínában 146, Kanadában pedig 147.



Globális méretekben kell hozzájárulnunk ahhoz, hogy minden ország lakosságának legalább 40 százalékát beoltsák az év végéig - jelentette ki Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója, hozzátéve: az ezt követő cél az, hogy minden egyes ország lakosságának legalább 70 százalékát beoltsák a jövő év közepéig.



Az Egészségügyi Világszervezet régóta bírálja a gazdag országokat amiatt, hogy számos esetben harmadik, emlékeztető oltásként védőoltásokat halmoznak felhozzájárulnak, miközben világszerte több millió ember még egy adag védőoltáshoz sem jutott hozzá.



A fejlett országok, amelyek eddig több mint egymilliárd adag vakcina szétosztására tettek ígéretet, mindössze ennek ötödét szállították le eddig. A WHO szerint ezzel szemben a fejlődő országoknak legalább kétmilliárd adag védőoltásra van sürgősen szükségük.



Tedrosz felszólította a kormányokat és a cégeket, hogy tegyék lehetővé a nagyobb számú vakcinagyártást a technológiatranszfer révén.



A vakcinahiányon kívül infrastrukturális problémák is hozzájárulnak az alacsony oltási arányhoz számos országban. A WHO szerint az augusztusban 1,7 millió adag védőoltáshoz hozzájutó Kongói Demokratikus Köztársaságnak később 1,4 millió dózis vakcinát vissza kellett adnia, mert a korlátozott kapacitású egészségügyi rendszere miatt a védőoltásokat nem tudták volna felhasználni lejárati idejük előtt.



Ezen kívül számos szegény országban a vakcinákkal kapcsolatos összeesküvés-elméletek aláássák a lakosság bizalmát, ami miatt sokan nem oltatják be magukat.