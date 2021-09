Oroszország

Moszkva blokkolással fenyegette meg a YouTube-ot

Kilátásba helyezte a YouTube oroszországi blokkolását szerdán az orosz tömegtájékoztatási és távközlési felügyelet (Roszkomnadzor), válaszul arra, hogy az amerikai videomegosztó szolgáltató eltávolította az orosz állami RT médiavállalat két német csatornáját.



A Roszkomnadzor sürgette a Google-t, hogy a YouTube-ot működtető leányvállalata "a lehető legrövidebb határidővel" vonja vissza az RT DE és a Der Fehlende Part csatornára vonatkozó összes korlátozást. Az orosz hatóság szerint az IT-szolgáltató megsértette az információ szabad áramlásának és az információhoz való akadálytalan hozzáférésnek a legfontosabb elveit, és az intézkedést az orosz média cenzúrázásnak minősítette.



A Roszkomnadzor kilátásba helyezte a YouTube oroszországi hozzáférhetőségének teljes vagy részleges korlátozását. A hatóság közleménye szerint a felszólítás semmibe vétele esetén a szolgáltató egymillió rubelig (jelenlegi árfolyamon mintegy 4,2 millió forintig), az ismételt végre nem hajtás esetén pedig hárommillió rubelig (mintegy 12,7 millió forintig) terjedő bírsággal sújtható.



A Roszkomnadzor szerint a YouTube rendszeresen cenzúrázza az orosz médiatartalmakat és korábban is többször korlátozta az RT hivatalos profiljait és anyagait.



Margarita Szimonyjan, a több nyugati kormány által propagandagépezetnek minősített RT főszerkesztője csütörtökön közölte, hogy az YouTube visszavonhatatlanul törölte a médiavállalat két német csatornáját. Szimonyjan azt állította, hogy a német állam "médiaháborút" hirdetett meg az RT ellen, és felszólította az orosz kormányt, hogy "önbecsülésből" tiltsa be Oroszországban az olyan német médiumokat, mint a Deutsche Welle (DW), az ARD és a ZDF.



Az orosz külügyminisztérium közleményében szintén "Oroszország ellen kirobbantott információháborúnak" minősítette az RT-csatornák letiltását, és a német média ellen meghozandó szimmetrikus megtorló intézkedéseket helyezett kilátásba. A tárca közölte, hogy utasította az illetékes hatóságokat, hogy készítsék elő ezeket a lépéseket.



A videomegosztót is birtokló Alphabet anyavállalathoz tartozó Google sajtószolgálata indoklásában azt írta, hogy az RT megszegte a felhasználási feltételeket, és az RT DE korábban figyelmeztetést kapott, hogy olyan tartalmat töltött fel, amely megsértette a YouTube-nak az új koronavírusos fertőzéssel kapcsolatos valótlan információ közlésére vonatkozó szabályokat.



Ez az RT DE videomegosztási jogának felfüggesztéséhez vezetett. A Google szerint az orosz médiavállalat tulajdonosai megpróbálták egy másik csatorna felhasználásával megkerülni a korlátozásokat, aminek következményeként mindkét csatornát bezárták a YouTube felhasználási feltételeinek megsértése miatt.

Az orosz hatóságok a szeptember 17-19-én megtartott szövetségi parlamenti és regionális választásokkal kapcsolatban a közelmúltban jogi összetűzésbe kerültek több amerikai IT-óriással. A YouTube kormányzati felszólításra eltávolított több olyan videót, amely a szabadságvesztését töltő Alekszej Navalnij ellenzéki politikus voksolási taktikáját ismertette. A Google és az Apple a Navalnij-csapat megrendelésére kifejlesztett, az orosz kormánypárt elleni "okos szavazás" megszervezését segítő alkalmazást távolított el online áruházából.