Rakéta csapódott az ünneplő tömegbe: legalább hatan szörnyethaltak

Ünneplő tömegbe csapódott egy húszi lázadók által kilőtt ballisztikus rakéta Jemen északkeleti részén, a támadásban legalább hatan meghaltak és több mint húszan megsebesültek – közölte egy helyi kormányilletékesre hivatkozva az MTI.



A névtelenül nyilatkozó tisztségviselő arról számolt be a Hszinhua hírügynökségnek, hogy az eset szerda éjszaka történt a jemeni Haddzsa tartománybeli Midi városban.



A ballisztikus rakéta egy belvárosi téren csapódott be, ahol éppen több száz helyi lakos és katona vett részt az 1962-es forradalom évfordulóján tartott nemzeti ünnepen.



A rakétát a húszi lázadók lőtték ki a kormányerők ellenőrzése alatt álló tengerparti városra. A hadsereg 2018-ban, több évig tartó harcok árán foglalta vissza a várost a lázadóktól. Más forrásokból azonban egyelőre nem erősítették meg a hírt.



Jemenben hét éve dúl polgárháború. Az Irán által támogatott húszik elüldözték a hivatalosan elismert kormányt, amely Szaúd-Arábiába menekült. Rijád szövetségeseivel 2015-ben avatkozott be katonailag a konfliktusba. A fegyveres konfliktusban több tízezren haltak meg, és négymillióan hagyták el az otthonukat. A harcok miatt az országban élők nagy részét éhínség fenyegeti.