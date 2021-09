Erőszak

Újabb véres összecsapások voltak palesztin fegyveresek és izraeli katonák között

Legkevesebb négy palesztin életét vesztette izraeli katonákkal történt összecsapásokban vasárnap hajnalban Ciszjordániában - jelentette a helyi média.



Ran Koháv, a hadsereg szóvivője vasárnap reggel arról számolt be, hogy egy különleges kommandó tagjai éjjel Ciszjordániában, Rámalláh és Dzsenin környékén átfogó hadműveletet hajtottak végre a Hamász iszlamista palesztin terrorszervezethez tartozó emberek kézre kerítésére.



A kézre kerítendők fegyveres ellenállása miatt több helyen tűzharc tört ki, amelyekben a ynet hírportál szerint legkevesebb négy, de a The Jerusalem Post angol nyelvű újság honlapja szerint legalább öt palesztin életét vesztette.



A leghevesebb harcok Dzsenín mellett, Burkin palesztin falunál törtek ki a ynet értesülése szerint. Kabatiánál is összecsapás zajlott. Ott az izraeli katonák megostromoltak egy épületet, amelyben palesztinok elbarikádozták magukat. Ebben az incidensben három palesztin fegyveres vesztette életét.



"A Palesztin Hatóság és Izrael közötti biztonsági együttműködés és kapcsolatuk normalizálása érdekében Izrael megtámadta a Hamászt, és megölte több tagját. Csakis a minden eszközzel történő ellenállás állíthatja meg Izrael bűneit. A ma meghaltak vére további lendületet ad az ellenálláshoz"- közölte a Hamász vasárnap.



A ynet szerint az izraeli védelmi tárcánál úgy vélik, hogy a Hamász rakétákat indíthat az övezet határánál lévő izraeli civil települések ellen válaszul az éjszakai letartóztatásokra, s a tűzharcban megölt palesztinok halálára.