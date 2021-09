Ukrajna

Jogi ellentmondások miatt újra napirendre tűzi az ukrán parlament az oligarchaellenes törvényt

A parlamentnek újra kell szavaznia a törvény egyik cikkéről, ellenkező esetben az előterjesztő, Volodimir Zelenszkij államfő nem írja alá.

Jogi ellentmondások miatt újra napirendre tűzi az ukrán parlament a csütörtökön elfogadott oligarchaellenes törvényt - közölték pénteken ukrán hírportáok.



Idézték Jaroszlav Zseleznjakot, a Hang (Holosz) ellenzéki párt képviselőjét, aki a Telegram csatornáján közölte, hogy a parlament nemzetbiztonsági és védelmi bizottsága úgy döntött, a parlamentnek újra kell szavaznia a törvény egyik cikkéről, ellenkező esetben az előterjesztő, Volodimir Zelenszkij államfő nem írja alá.



Zseleznjak szerint a törvény ötödik cikkének vizsgálatakor durva hibákat találtak, három olyan módosítás került bele, amely ellentmond egymásnak, amire a Holosz számtalanszor figyelmeztetett. A törvény szóban forgó része taglalja azt, hogyan határozzák meg, hogy ki minősül oligarchának.



"Azért kellett így sietni és törvénysértésbe hajszolni tegnap, hogy ma elkezdjék görcsösen kijavítani!" - sérelmezte az ellenzéki képviselő.



Az ukrán parlament csütörtökön szavazta meg nagy többséggel az oligarchaellenes törvényt. A Zelenszkij előterjesztette törvény csökkenteni hivatott azokat a nemzetbiztonsági kockázatokat, amelyek a jelentős gazdasági és politikai súllyal bíró személyek (oligarchák) túlzott befolyása miatt alakulnak ki. A jogszabály értelmében az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) dönti el, hogy ki minősül oligarchának, és nyilvántartásba veszi őket. Az oligarchákká nyilvánítottak nem finanszírozhatnak politikai pártokat, nem vehetnek részt privatizációs eljárásokban. Az oligarchák nyilvántartásba vételekor azt veszik figyelembe, hogy az illető részt vesz-e a politikai életben, befolyással bír-e a médiára, és tulajdonosa-e monopolhelyzetben lévő vállalatnak, a vagyona meghaladja-e a 85 millió dollárt (több mint 25 milliárd forintot). A jogszabály ezenkívül kötelezi az állami tisztségviselőket arra, hogy vallják be oligarchákkal lebonyolított ügyleteiket.



Zelenszkij májusban arról számolt be arról, hogy az RNBO tizenhárom olyan személyt azonosított, akiket valószínűleg oligarcháknak minősítenek. Az elnök nem nevezte meg őket, de a kijevi sajtó szerint az oligarchák listáján szerepelhet a 2019-es elnökválasztáson Zelenszkijt támogató Ihor Kolomojszkij is, aki Ukrajna egyik leggazdagabb üzletembere, az 1+1 nevű, legnépszerűbb ukrán televíziós csatorna tulajdonosa, illetve az ukrán hatóságok által hazaárulással vádolt és oroszbarátnak mondott Viktor Medvedcsuk.



A tervezetet alig egy nappal azután fogadták el, hogy ismeretlenek szerdán rálőttek Szerhij Sefir elnöki főtanácsadó autójára Kijev közeliében. Sefir sértetlenül úszta meg a támadást, de a sofőrje súlyosan megsebesült, műtétet hajtottak végre rajta.



Zelenszkij nem zárta ki, hogy a támadást az ő törvényjavaslata váltotta ki.