Az osztrák belügyminiszter a védettségi igazolások fokozott ellenőrzését jelentette be

2021.09.22 17:12 MTI

Karl Nehammer osztrák belügyminiszter fokozott ellenőrzéseket jelentett be az utóbbi hónapokban megszaporodott hamisított védettségi igazolások miatt a rendőrség közbiztonsági főigazgatójával közösen tartott sajtótájékoztatóján szerdán Bécsben.



Csütörtöktől a rendőrség - új egységek bevetésével - fokozottabban ellenőrzi - elsősorban a vendéglátó egységekben és a rendezvényeken szükséges - védettségi igazolások eredetiségét.



Az utóbbi hat hónapban 400 hamisított védettségi igazolásra derített fényt a rendőrség, azok túlnyomó többségét külföldről, az internetes közösségi portálokon keresztül értékesítették a csalók.



"A védettségi igazolások hamisítása nem bocsánatos bűn, hanem okirathamisítás és csalás, amely 6 hónap és három év közötti szabadságvesztéssel járó büntetést von maga után" - figyelmeztetett a tárcavezető



A főigazgató a folyamatban lévő nyomozásra hivatkozva nem kívánt arról beszámolni, hogy egyedülálló csalók, vagy a nemzetközi szervezett bűnözés áll a hamisítások hátterében, de kiegészítve a miniszter által elmondottakat hozzátette, a felhasználók is büntethetők, akár 500 eurós bírság is kiróható rájuk.



A célirányos kontrollt naponta és országszerte fogja végezni a rendőrség a jövőben, erősítendő az egészségügyi hatóságok meglévő, szúrópróba-szerű járványügyi ellenőrzéseit. A kellő személyi állományt a szövetségi, illetve tartományi bűnügyi hivatal és a készenléti rendőrség biztosítja.