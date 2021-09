Hollandia

Holland bíróság: nem diszkriminatív az etnikai alapon történő igazoltatás

Jogvédő szervezetek és egy afrikai származású holland állampolgár beperelte a rendfenntartó szervezeteket ilyen jellegű eljárás miatt. 2021.09.22 15:30 MTI

A holland rendfenntartó szervek továbbra is figyelembe vehetik az etnikai hovatartozást igazoltatáskor, különösen határellenőrzéseknél, ez nem számít diszkriminatív gyakorlatnak - jelentette be döntését egy holland bíróság, miután jogvédő szervezetek és egy afrikai származású holland állampolgár beperelte a rendfenntartó szervezeteket ilyen jellegű eljárás miatt.



Az ügy felperese Mpanzu Bamenga, a baloldali liberális 66-os Demokraták párt képviselője, Eindhoven város volt önkormányzati tanácsosa. A férfi amiatt fordult a bírósághoz június elején, hogy 2018-ban az eindhoveni repülőtéren, egy hivatalos útról hazatérve a hadsereg részeként működő, de rendőri jellegű feladatokat is ellátó KMAR hatóság feltartóztatta azzal az indokkal, hogy hasonlít egy nigériai pénzcsempészre, aki ellen elfogatóparancs volt érvényben.



"Minden alkalommal, amikor visszatérek a hazámba, Hollandiába, megállítanak az etnikai hovatartozásom miatt" - panaszolta a kongói származású férfi a helyi sajtónak. Bamengát több jogvédő szervezet, köztük az Amnesty International is, támogatta keresetében.



A bírói testület elnöke az ítéletben kimondta:" bár nincs egyértelmű meghatározása annak, hogy mi az etnikai hovatartozás, az nagyjából "a külső megjelenést, konkrétan a bőrszint és a fajt jelenti, amely nem változtatható meg. Ezek a jellemzők okot adhatnak arra, hogy az embereket ellenőrizzék - tette hozzá. A pervesztes félnek mintegy 2400 euró értékben ki kell fizetnie az perköltségeket.



Bamenga elmondta, hogy a bíróság döntése felettébb kiábrándító, és hozzátette: fellebbezést fog benyújtani.



Az Európai Unión belül a hivatalos határellenőrzéseket fokozatosan megszüntették, de az illegális bevándorlás elleni küzdelem érdekében szúrópróbaszerű ellenőrzéseket tarthatnak az illetékes hatóságok.