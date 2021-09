Koronavírus-járvány

Horvátországban kötelezővé teszik a védettségi igazolást az egészségügyi dolgozóknak

Október elejétől minden egészségügyben és szociális ellátásban dolgozónak rendelkeznie kell oltási vagy gyógyultsági igazolással, illetve negatív teszttel a munkavégzéshez - írta szerdai közleményében Vili Beros horvát egészségügyi miniszter.



"Alapvető célunk és jogi kötelezettségünk, hogy a lehető leghatékonyabb módon megakadályozzuk a vírus betörését az egészségügyi- és szociális ellátó rendszerbe" - mondta, hozzátéve, hogy ezzel védeni akarnak mindenkit, nem pedig büntetni.



Kiemelte: tiszteletben tartják mindenki választását, ezért az alkalmazottak eldönthetik, beoltatják-e magukat vagy háromnaponta koronavírus-tesztet végeztetnek el. Azok, akik megtagadják a tesztelést, elsősorban saját maguknak okoznak problémát, de a rendszernek is, amelyben dolgoznak - hangsúlyozta.



"A munkafelvétel lehetetlenné válásával gondot okoznak az intézménynek, amelynek meg kell oldania a helyettesítést, az igazolatlan távolmaradással pedig saját magukat fosztják meg a juttatásoktól" - mutatott rá a miniszter, és egyben reményét fejezte ki, hogy ilyen eset nem lesz.



Kedden 1812 új esetet azonosítottak Horvátországban; a vírus okozta betegségben 13-an haltak meg, közülük senki nem volt beoltva. Kórházban 706 beteget ápolnak, 87-en vannak lélegeztetőgépen.



A valamivel több mint négymillió lelket számláló Horvátországban eddig 1 789 718-an kaptak védőoltást - a jogosultak 44, a felnőtt lakosság 53 százaléka -, közülük 1 677 846-an már a második adagot is felvették.



A szomszédos Szlovéniában kedden 1186 új koronavírus-fertőzöttet szűrtek ki; a Covid-19 betegség szövődményeiben tíz beteg halt meg. A koronavírusos betegek közül 384-en vannak kórházban, 105-en intenzív osztályon, közülük a legfiatalabb 27 éves. A valamivel több mint kétmillió lakosú országban eddig 1 098 391-en kaptak védőoltást, közülük 973 971-en már a második adagot is. Ez az oltásra jogosult lakosság 52, illetve 46 százaléka.