Afgán konfliktus

Levélben kérik a tálibok, hogy felszólalhassanak az ENSZ Közgyűlésen

Az ENSZ-közgyűlés 76. ülésszakának csúcsszintű általános vitáján szólalnának fel a tálibok Muttaki levele szerint, amelyben az Afganisztáni Iszlám Emirátus külügyminisztériumának nevében kérte a lehetőséget.



A tálibok a többi között azzal érveltek, hogy Asraf Gáni afgán elnököt megbuktatták, külföldre menekült, s ezért személyét más országok nem ismerik el államfőként. A radikálisok egyben megkérdőjelezték Afganisztán eddigi ENSZ-nagykövetének felhatalmazását is - tudatta az MTI. A világszervezet titkársága továbbította a levelet az illetékes bizottságnak további ellenőrzésre.



Egyelőre nem világos, hogy ki fog felszólalni Afganisztán nevében a hétfőig tartó általános vitán.



Stéphane Dujarric ENSZ-szóvivő szerint a levelet szeptember 15-én kapta kézhez António Guterres ENSZ-főtitkár a világszervezethez jelenleg akkreditált Gulám Iszaczai afgán nagykövettől. Mint mondta, az üzenethez mellékelték a New Yorkba küldeni kívánt tálib delegáció névsorát is. Hozzátette: Guterres szeptember 20-án kapott egy második levelet is Muttaki aláírásával, amelyben a tálibok közölték, hogy részt kívánnak venni a csúcsszintű általános vitán is.



Dujarric elmondta, hogy a tálibok megvonták Gulám Iszaczai megbízatását és helyére Szuhail Sahín korábbi tálib szóvivőt nevezték ki.