Szkripal-ügy - Újabb orosz gyanúsított ellen indított vádeljárást a brit ügyészség

Újabb orosz gyanúsított ellen indított kedden vádemelési eljárást az angol-walesi főügyészség az angliai Salisbury városában 2018 tavaszán elkövetett mérgezéses támadás ügyében.



A támadás célpontja Szergej Szkripal, az orosz katonai hírszerzés (GRU) egykori ezredese volt, aki kettős ügynökként a brit külső hírszerzésnek (MI6) is dolgozott.



Szkripalt hazájában 13 év fegyházra ítélték, de egy orosz-amerikai kémcsere keretében 2010-ben letelepedhetett Nagy-Britanniában, ahol brit állampolgárságot kapott, és a 2018. március 4-én történt mérgezéses incidensig a délnyugat-angliai Salisburyben élt.



A novicsok katonai idegméreg-hatóanyaggal elkövetett merényletkísérlet következtében a volt orosz ügynök és nála látogatóban lévő lánya, Julija Szkripal, valamint a helyszínre elsőként kiérkező rendőrnyomozó, Nick Bailey is súlyosan megbetegedett, de mindhárman életben maradtak.



Egy háromgyermekes brit nő, Dawn Sturgess azonban, aki véletlenül került érintkezésbe az idegméreggel, Salisbury kórházában meghalt. A nő élettársa, Charlie Rowley szintén súlyosan megbetegedett és hónapokig kezelték kórházban életveszélyes állapotban.



A Scotland Yard terrorellenes ügyosztálya kedden bejelentette, hogy már három orosz állampolgárt gyanúsít az ügyben, és mindhárman az orosz katonai hírszerzés ügynökei.



A harmadik gyanúsított, akinek kilétét a londoni rendőrség kedden ismertette, Gyenyisz Szergejev, aki Szergej Fedotov álnéven vett részt a támadásban.



A Scotland Yard keddi tájékoztatásában megnevezi a másik két orosz gyanúsítottat is: a rendőrségi beszámoló szerint az eddig összegyűjtött bizonyítékok szerint a merényletkísérletben Anatolij Csepiga és Alekszandr Miskin is részt vett az orosz katonai hírszerzés tagjaként, Ruszlan Bosirov, illetve Alekszandr Petrov álnéven.



A londoni rendőrség most először jelentette be hivatalosan, hogy a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján a Szkripal-ügy három gyanúsítottja a GRU ügynöke. A Scotland Yard most nevezte meg első ízben a harmadik gyanúsítottat is. Ezek a nevek azonban már régóta ismertek, mivel a Bellingcat nevű, angliai székhelyű civil oknyomozó szervezet már 2018-ban, illetve 2019-ben részletesen és név szerint feltárta a gyanúsítottak kilétét, és beszámolt arról is, hogy a merényletkísérletet a GRU egy háromtagú ügynökcsoportja követte el.



A Bellingcat nyomozásának adatai szerint Anatolij Vlagyimirovics Csepiga ezredesként, Alekszandr Jevgenyijevics Miskin szintén ezredesi rendfokozatban és katonaorvosként dolgozott a GRU-nál a Szkripal elleni támadás idején.

A BBC brit közszolgálati tévétársaság Newsnight című oknyomozó hírmagazinja 2019-ben, a Bellingcat által feltárt és átadott adatok alapján kiderítette azt is, hogy Gyenyisz Vjacseszlavovics Szergejev az orosz katonai hírszerzés vezérőrnagya, és ő irányította a Salisburyben végrehajtott akciót Londonból, folyamatosan kapcsolatot tartva Moszkvával is.



A Scotland Yard kedden azt közölte, hogy a Szergej Fedotov álnéven tevékenykedő Gyenyisz Szergejev 2018. március 2-án, a másik két gyanúsított előtt néhány órával érkezett Moszkvából a londoni Heathrow repülőtérre, és március 4-éig, a merényletkísérlet napjáig London egyik belvárosi szállodájában lakott, majd aznap visszautazott Moszkvába.



A rendőrség hangsúlyozza, hogy a szállodában nem találták meg a novicsok méreganyag nyomait.



A Scotland Yard közölte: a brit hatóságok mindhárom orosz gyanúsított ellen körözést és elfogatóparancsot adtak ki.



Nick Price, az angol-walesi főügyészség terrorizmusellenes és különleges bűnügyekre szakosodott ügyosztályának vezetője keddi nyilatkozatában közölte: a vádhatóság nem kéri Oroszországtól a Szergej Fedotov álnévvel azonosított ügynök kiadatását, mivel az orosz alkotmány tiltja orosz állampolgárok kiadását külföldi országoknak.



Price hozzátette: Oroszország ezt már más ügyekben benyújtott kiadatási kérelmek esetében is világossá tette.



Az ügyészségi vezető hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ha ebben az álláspontban változás történne, akkor a brit hatóságok kérnék a gyanúsítottak kiadatását.



Az orosz kormány cáfolja, hogy köze lenne a Szkripal-ügyhöz. London azonban a mérgezéses incidens után többtucatnyi - a brit elhárító szolgálatok által hírszerzőként azonosított - orosz diplomatát utasított ki, és azóta a két ország között gyakorlatilag szünetelnek a kormányközi kapcsolatok, bár a diplomáciai viszony továbbra is nagyköveti szintű.