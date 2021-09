Koronavírus-járvány

Fauci: kiterjedt oltási kampányokkal drámaian csökkenthető a vírus hatása

Az új típusú koronavírustól valószínűleg nem lehet véglegesen megszabadulni, de kiterjedt oltási kampányokkal a minimálisra lehet csökkenteni az emberiségre gyakorolt hatását - mondta kedden a BBC rádiónak Anthony Fauci, Joe Biden amerikai elnök járványügyi főtanácsadója.



Fauci a brit közszolgálati rádió politikai-közéleti műsorokra szakosodott négyes csatornájának hírműsorában elmondta: eddig a feketehimlő az egyetlen olyan, embereket is megbetegítő vírusos fertőző betegség, amelyet sikerült végleg felszámolni.



Kijelentette: nem hiszi, hogy a koronavírust is valaha ugyanígy ki lehetne irtani az egész világon, de abban hisz, hogy drámai mértékben javítani lehet a vírus terjedése feletti ellenőrzést, és egy-egy országban akár fel is lehet számolni jelenlétét.



Fauci szerint ehhez "nagyon-nagyon agresszív" oltási programra van szükség, és ha ezt sikerül végrehajtani, akkor a koronavírus hatását is drámai mértékben csökkenteni lehet a következő években.



Az elnöki tanácsadó szerint a gazdag országoknak olyan vakcinaellátási kapacitásaik vannak, hogy nem kell a saját lakosságuknak beadandó harmadik, hatáserősítő dózis és a világ többi országának szánt oltóanyag-szállítmányok között választaniuk.



Fauci kijelentette: az Egyesült Államok és a többi magasan fejlett ország párhuzamosan, egy időben képes elindítani a harmadik vakcinaadagok beadását célzó hazai oltási kampányt és vakcina-szállítmányokkal kisegíteni más, kevésbé tehetős országokat.



Elmondta: az Egyesült Államok eddig kilencven országnak 130 millió dózis oltóanyagot adott át, és további 500 millió adagnyi vakcina átadására készül. Ebből 200 milliót még az idén, 300 milliót 2022 első felében szállít más országoknak.



Az amerikai lakosság mindeközben, még az idei év vége előtt várhatóan százmillió adag oltóanyagot kaphat harmadik, hatáserősítő dózisként - mondta Joe Biden járványügyi főtanácsadója.



Anthony Fauci kijelentette: nem a nemzetközi utazási korlátozások feloldása jár az új koronavírus-variánsok megjelenésének veszélyével, a vírusváltozatok evolúciója szempontjából sokkal nagyobb aggály az, hogy milyen mértékű a világ lakosságának oltottsága.



Hozzátette: minél előbb sikerül az egész világot beoltani, annál nagyobb eséllyel lehet elkerülni az új koronavírus-variánsok kialakulását.



Az amerikai kormány a héten jelentette be, hogy novembertől a teljeskörűen beoltott európai állampolgárok ismét beutazhatnak az Egyesült Államokba.



A brit közlekedési minisztérium a múlt héten közölte, hogy október 4-től nem kell koronavírustesztet elvégeztetniük az angliai beutazás előtt azoknak, akik az utazás időpontja előtt legalább két héttel mindkét oltási dózist megkapták.