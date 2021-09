Egy rendes tálib sem megy gránátvető nélkül vízibiciklizni - képek

Bárki, bármit gondol most Afganisztánról az utóbbi időszak hírei alapján, jobb ha tudja, minden bizonnyal nincs tisztában a valós helyzettel.



Legalábbis erre utalnak az egészen szürreális felvételek, amik a Twitteren jelentek meg, a háborús konfliktusokra, illetve különböző milíciák bemutatására szakosodott brit újságíró és filmes Jake Hanrahannak köszönhetően.



A férfi azt állítja, a képek valódiak, pedig az látszik, állig felfegyverzett, gépfegyveres-gránátvetős tálibok csónakáznak hattyús vízibiciklivel Afganisztán egyik nemzeti parkjában.



Valójában azonban annyira nem is meglepő a helyzet, miután nemrég gyerekesen dodzsemező és körhintázó tálib harcosokról készült videók terjednek az interneten.

Taliban in Bamyan Province...



(These photos are real) pic.twitter.com/oWHJXDpVfZ